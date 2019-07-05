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    Події в Україні

    В Одесі погрожують підірвати Морвокзал, якщо «не відновлять реєстрацію товаріщєй Клюєва і Шарія» - Омелян

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    В Одесі погрожують підірвати Морвокзал, якщо «не відновлять реєстрацію товаріщєй Клюєва і Шарія» - Омелян

    Це не місцеві божевільні, це чітка політика Москви з залякування, блокади і терору, - написав міністр

    Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що сьогодні, 5 липня, невідомі обіцяють о 14.00 підірвати одеський Морський вокзал і причали.  Про це він написав на сторінці у Facebook.

    «Отримали «вимоги» заборонити кораблям НАТО заходити в акваторію Одеського порту і відновити реєстрацію товаріщєй Клюєва і Шарія на виборах. Інакше, обіцяють підірвати Морський вокзал і причали в Одесі. Ні, це не місцеві божевільні. Це чітка політика Москви з залякування, блокади і терору», - написав міністр.

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    Омелян вважає, що «перемовини з Кремлем можна вести тільки тоді, коли українські танки будуть на Красній площі.

    Як повідомлялося, в Одесі 1 липня стартували міжнародні навчання Sea Breeze - 2019. Участь в навчанні візьме близько 30 кораблів, 24 літаки та понад три тисячі військових із різних країн світу. Зокрема, до Одеси прибули високошвидкісний десантний корабель США USNS Yuma (T-EPF-8) та ракетний есмінець ВМС США USS Carney.

    Центральна виборча комісія 3 липня скасувала реєстрацію ексглави Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати України під час позачергових парламентських виборів 21 липня. Крім того, за його даними, ЦВК також одноголосно скасувала реєстрацію Шарія кандидатом у народні депутати за виборчим списком «Партії Шарія» у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

    Перед тим, 2 липня ЦВК на виконання рішень Верховного суду зареєструвала Клюєва та Шарія кандидатами у народні депутати на позачергових парламентських виборах 21 липня. Раніше Клюєву і Шарію було відмовлено в реєстрації у зв’язку з недотриманням ними норми закону про проживання на території України протягом останніх п’яти років.

    Клюєва підозрюють в організації розгону студентів на Майдані 30 листопада 2013. На момент розстрілу протестувальників Клюєв очолював АП Януковича. З країни він зник 28 лютого 2014 року - безперешкодно, незважаючи на підозру в причетності до масових убивств. Також Клюєва підозрюють у заволодінні державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, повторно і в особливо великих розмірах.

    За інформацією речниці генпрокурора Лариси Сарган щодо Шарія, то судом було встановлено, що він отримав у Литві статус політичного біженця. З 27 лютого 2014 року за повідомленням Робочого апарату Укрбюро Інтерполу міжнародний розшук Шарія було припинено у зв'язку зі встановленням місця перебування розшукуваного на території Королівства Нідерланди.

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