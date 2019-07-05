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    У світі

    Україна зафіксувала активність підводних човнів РФ в Босфорській протоці

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    Україна зафіксувала активність підводних човнів РФ в Босфорській протоці

    Українські військові зафіксували ще й збільшення активності РФ в Середземному морі і в районі Чорного моря

    Україна зафіксувала активність підводних човнів Російської Федерації в Босфорській протоці і повідомила Туреччину про порушення Росією конвенції Монтре. Через МЗС України українські військові надали відповідні дані турецькій стороні.

    Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив представник Генштабу, помічник командувача ВМС ЗСУ з правової роботи - начальник юридичної служби Леонід Залюбовський.

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    «Ми відмічаємо активність підводних човнів Російської Федерації, які під приводом проходу в ремонт порушують фактично конвенцію Монтре щодо проходу Босфорської протоки, за яку відповідає Туреччина. І ми проінформували МЗС України про те, що вбачаємо певні проблеми. Фактично це є порушенням. І наскільки мені відомо, міністерство (МЗС — ред.) надало запити до Турецької Республіки, вони знають про цю ситуацію і вивчають її», - повідомив Залюбовський.

    Крім того, у доповіді під час міжнародної наукової конференції з морського права він наголосив, що за останні два місяці українські військові зафіксували збільшення активності РФ, як в Середземному морі, так і в районі Чорного моря.

    «Відповідно до цієї конвенції (Монтре — ред.) держави чорноморського регіону можуть надсилати свої підводні човни за територію Чорного моря лише з метою технічного обслуговування. Але Російська Федерація під виглядом здійснення технічного обслуговування робить фактично повноцінне розгортання підводних човнів в Середземному регіоні. Це очевидне порушення міжнародного права», - заявив представник Генштабу ЗСУ.

    Крім того, він поінформував, що протягом наступних 3-4 років Російська Федерація планує побудувати ще 14 військових кораблів для їх дислокації в Чорному морі.

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