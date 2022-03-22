В окупантів залишилося запасів боєприпасів і пального на три дні

У РФ скоро не буде кому воювати проти України

У російських окупаційних військ існують суттєві проблеми із забезпеченням. За наявною інформацією, війська РФ, що діють на території України, мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні.

Аналогічною є ситуація з пальним, поповнення яким здійснюється шляхом перевезення автоцистернами. Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося.

Також війська РФ несуть великі втрати особового складу. Крім того, багато військовослужбовців відмовляються вести бойові дії.

Так, в Охтирському районі Сумської області зафіксовано факти непокори російських військовослужбовців. Близько 300 окупантів відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій та на 70 одиницях техніки залишили район проведення операції.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області, зважаючи на великі втрати в живій силі, противник продовжує проводити мобілізацію громадян квазіутворення «ЛНР». Значна частина жителів не підтримує політику окупантів, не має бажання брати до рук зброю та переховується від представників окупаційної влади. Показовим є те, що мобілізація проводиться хаотично, люди, яких мобілізують, розподіляються не за спеціальностями, більшість з них немає ніякої військової спеціальності, тому що ніколи не проходили військової служби. З громадянами, що мають російські паспорти, підписуються контракти, хто має лише паспорт псевдореспубліки – оформлюється як доброволець.

Як повідомлялося, російське видання «Комсомольская правда» опублікувало інформацію про кількість загиблих російських військових під час російсько-української війни. Але майже одразу цю публікацію видалило.

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