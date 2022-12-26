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В окупованому Донецьку ФСБшник розстріляв відвідувачів ресторану

glavcom.ua
В окупованому Донецьку ФСБшник розстріляв відвідувачів ресторану
Для допомоги жертвам стрільцям до ресторану прибула «швидка»
фото із соцмережі

Після розстрілу людей чоловік втік із ресторану на чорному Touareg із військовими номерними знаками

24 грудня після 21:00 у телеграм-каналах окупованого Донецька з'явилися кадри розстріляних у ресторані «Хмелі-Сунелі» людей, повідомляє «Діалог».

Очевидці розповіли, що серед постраждалих були жінки. Люди у крові лежали на асфальті за кілька метрів від закладу. Навколо них метушилися інші відвідувачі.

В окупованому Донецьку ФСБшник розстріляв відвідувачів ресторану фото 1

Стрілець втік з ресторану до прибуття «військової комендатури».

За непідтвердженими даними, невідомий поранив чотирьох людей, двоє померли.

Відомо, що після розстрілу людей невідомий втік із ресторану на чорному Touareg із військовими номерними знаками. «ДАІ ДНР» нібито розіслала орієнтування на всі блокпости. Проте пізніше з'ясувалося, що стріляв ФСБшник, тож справу швидко зам'яли.

Нагадаємо, 21 грудня в окупованому Донецьку обстріляли кафе, де ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін святкував день народження. Сам пропагандист отримав поранення м’яких тканин голови, сідниць та лівого стегна. Крім того, дві особи загинуло. Згодом прессекретар Путіна Дмитро Пєсков завив, що російські чиновники й надалі будуть їздити на Донбас, попри наявні ризики, як-от обстріл, у якому поранили ексглаву «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна. 

Згодом прикордонники передали «привіт» Рогозіну.

Теги: росія окупанти війна Донецьк стрілянина

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В окупованому Донецьку ФСБшник розстріляв відвідувачів ресторану
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