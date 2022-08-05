Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Донецьку палає залізничний вокзал (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованому Донецьку палає залізничний вокзал (фото, відео)
Через залізничний вокзал Донецька рашисти перевозили особовий склає та боєприпаси
скрін з відео

Причиною пожежі, ймовірно, став «приліт» 

На залізничному вокзалі тимчасово окупованого Донецька спалахнула пожежа. Telegram-канали повідомляють про «приліт». Відео з місця події публікують місцеві ЗМІ.

Відомо, що внаслідок пожежі постраждали відділення «Центрального республиканского банка ДНР» і « Промсвязьбанка».

3 фото
На весь екран

Зазначимо, що саме цією транспортною розв’язкою перевозили окупантів та боєприпаси.

Додамо, що район залізничного вокзалу в Донецьку також палав 4 липня.

Нагадаємо, раніше українські захисники поцілили у нафтобазу в окупованому Донецьку. Після обстрілу виникла велика пожежа на нафтобазі в Будьонівському районі.

До слова, триває 163-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На півдні основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

Читайте також: Штурм Нікополя. Голова району про оборону міста та полювання на колаборантів
Теги: Донецьк війна окупанти росія Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ зруйнували Дар'ївський міст через річку Інгулець
ЗСУ вдарили по ще одному важливому для окупантів мосту на Херсонщині
23 липня, 12:35
Збройні сили продовжують вибивати окупантів з Херсонщини 
Херсонщина: ЗСУ вдарили по мосту, яким рашисти перевозили техніку та паливо (відео)
19 липня, 13:11
Донецьк: ЗСУ вдарили по залізниці, якою окупанти перевозили техніку (відео)
Донецьк: ЗСУ вдарили по залізниці, якою окупанти перевозили техніку (відео)
4 липня, 21:06

Події в Україні

В окупованому Донецьку палає залізничний вокзал (фото, відео)
В окупованому Донецьку палає залізничний вокзал (фото, відео)
Мешканки окупованого Алчевська розповіли, як їхніх чоловіків відправляють на забій 
Мешканки окупованого Алчевська розповіли, як їхніх чоловіків відправляють на забій 
Пожежі й перебитий газопровід: окупанти вдарили по Дніпропетровщині (фото)
Пожежі й перебитий газопровід: окупанти вдарили по Дніпропетровщині (фото)
У Миколаєві прогриміли потужні вибухи: місто знову під обстрілом
У Миколаєві прогриміли потужні вибухи: місто знову під обстрілом
На Херсонщині змінився гауляйтер. Що сталося з Сальдо
На Херсонщині змінився гауляйтер. Що сталося з Сальдо
Контрнаступ України поставить окупантів перед важким вибором – ISW
Контрнаступ України поставить окупантів перед важким вибором – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
«Зерновий коридор» та ООН: соцмережі помітили неприємний факт
11K
Перемовини зі Сі Цзіньпіном: Китай відповів на пропозицію Зеленського
10K
Синоптики розповіли, коли в Україну прийде різке похолодання
7711
На Херсонщині змінився гауляйтер. Що сталося з Сальдо
7477
За яких умов пенсіонер може опинитися без виплат: роз'яснення Мінсоцполітики
6923
Куди зникла колишня дружина Путіна? Нове розслідування (відео)

Новини

Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
Сьогодні, 14:28
СБУ завітала з обшуком до  Бродського 
Сьогодні, 14:17
У Севастополь прибув підбитий корабель РФ (фото) 
Сьогодні, 13:59
Україна придбала гелікоптер на кошти, зібрані через United24: деталі
Сьогодні, 13:06
На Луганщині окупанти вручають повістки на війну вчителям
Сьогодні, 11:14
Безпілотники з Ірану: якою зброєю РФ збирається атакувати ЗСУ 
Сьогодні, 10:59

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту