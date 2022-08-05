В окупованому Донецьку палає залізничний вокзал (фото, відео)

Через залізничний вокзал Донецька рашисти перевозили особовий склає та боєприпаси

Причиною пожежі, ймовірно, став «приліт»

На залізничному вокзалі тимчасово окупованого Донецька спалахнула пожежа. Telegram-канали повідомляють про «приліт». Відео з місця події публікують місцеві ЗМІ.

Відомо, що внаслідок пожежі постраждали відділення «Центрального республиканского банка ДНР» і « Промсвязьбанка».

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Зазначимо, що саме цією транспортною розв’язкою перевозили окупантів та боєприпаси.

Додамо, що район залізничного вокзалу в Донецьку також палав 4 липня.

Нагадаємо, раніше українські захисники поцілили у нафтобазу в окупованому Донецьку. Після обстрілу виникла велика пожежа на нафтобазі в Будьонівському районі.

До слова, триває 163-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На півдні основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.