В окупованому Донецьку палає залізничний вокзал (фото, відео)
Причиною пожежі, ймовірно, став «приліт»
На залізничному вокзалі тимчасово окупованого Донецька спалахнула пожежа. Telegram-канали повідомляють про «приліт». Відео з місця події публікують місцеві ЗМІ.
Відомо, що внаслідок пожежі постраждали відділення «Центрального республиканского банка ДНР» і « Промсвязьбанка».
Зазначимо, що саме цією транспортною розв’язкою перевозили окупантів та боєприпаси.
Додамо, що район залізничного вокзалу в Донецьку також палав 4 липня.
Нагадаємо, раніше українські захисники поцілили у нафтобазу в окупованому Донецьку. Після обстрілу виникла велика пожежа на нафтобазі в Будьонівському районі.
До слова, триває 163-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На півдні основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.
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