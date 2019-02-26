Український клуб розірвав контракт з футболістом, який виступав в анексованому Криму



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Футбольний клуб «Верес» нехай із запізненням, але відреагував ФК Верес

Реакції від клубу «Верес» чекати не довелося

Футбольний клуб «Верес» відмовився від співпраці з гравцем Сергієм Чеботарьовим, котрий грав на території окупованого Кримського півострова після подій весни 2014 року.

З цього приводу прес-служба клубу оприлюднила відповідну заяву.

«Після повідомлення на офіційному сайті народного клубу «Верес» про підписання нових гравців стало відомо, що один з новачків клубу раніше брав участь у футбольних змаганнях на території анексованого Російською Федерацією Криму.

Журналіст Вадим Скічко опублікував інформацію в соціальних мережах, про те, що Сергій Чеботарьов у 2016-му році грав за футбольний клуб «Кафа» в так званому чемпіонаті Криму. Спортивному департаменту народного клубу «Верес» на момент погодження умов контракту ця інформація не була відома. У своїх документах Сергій Чеботарьов вказав своїми попередніми професійними клубами «Буковину» (Чернівці), де провів частину минулого сезону, та грузинський «Зуґдіді».

Після того, як керівництву народного клубу «Верес» стало відома інформація про участь футболіста в чемпіонаті анексованого Криму, було прийняте рішення про розірвання контракту. Оскільки такі дії футболіста під час війни з Росією не відповідають ідеології клубу та тій громадянській позиції, яку сповідує більшість членів клубу та вболівальників червоно-чорних.

Також вважаємо, що керівництво Прем’єр-ліги України та Професійної Футбольної Ліги мають прийняти офіційне рішення щодо футболістів, які брали участь в так званому чемпіонаті анексованого Криму та тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Відповідну інформацію про таких футболістів та рішення щодо них – довести до відома футбольних клубів України та всієї футбольної громадськості.

Зі свого боку, народний клуб «Верес» щиро поважає те, що роблять члени клубу та уболівальники червоно-чорних зі зброєю в руках, захищаючи наш мир і спокій, щоб ми могли грати в футбол та вболівати за рідний клуб. Ми глибоко цінуємо ту найвищу жертву, яку принесли члени клубу, уболівальники та всі патріоти України, поклавши своє здоров’я та життя за свободу і мир в Україні.

Керівництво народного клубу «Верес» вважає неприпустимим допомогу, співпрацю, чи толерантне ставлення до агресора, який анексував частину нашої території та приніс війну в Україну», - йдеться в заяві.

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