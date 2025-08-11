Головна Світ Політика
Росія відібрала в України цінні території: Трамп зробив несподівану заяву

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Росія відібрала в України цінні території: Трамп зробив несподівану заяву
Нерухомість на березі океану завжди є найціннішою власністю, наголосив американський президент
Сполучені Штати спробують повернути Україні частину окупованої території

Президент США Дональд Трамп заявив, що внаслідок окупації Україна позбавилася узбережжя океану. Про це політик повідомив під час пресконференції в Білому домі, пише «Главком».

Росія відібрала в України океанське узбережжя, зазначив американський лідер, вочевидь маючи на увазі півострів Крим та прилеглу акваторію Чорного моря, які РФ незаконно анексувала у 2024 році.

«Росія окупувала значну частину України. Вони окупували дуже цінні території. Ми спробуємо повернути частину цієї території для України. Але вони захопили дуже цінні території. Вони захопили, переважно, океан», – заявив Дональд Трамп.

Президент США підкреслив, що нерухомість на березі океану завжди є найціннішою власністю.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що РФ нібито могла б взяти Київ за чотири години, якби окупанти поїхали шосе, але, за його словами, російський генерал вирішив рухатися через сільськогосподарські угіддя.

Також «Главком» писав, що український лідер Володимир Зеленський не буде присутнім на переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці цієї п'ятниці.

«Він не братиме у них участі», – відповів Трамп журналістам.

Також Трамп заявив, що зможе сказати, чи можна укласти угоду, «ймовірно, протягом перших двох хвилин» своєї зустрічі з Володимиром Путіним, а після зустрічі на Алясці може припинити свою участь у переговорах.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

