В окупованому Криму спалахнула потужна пожежа (фото)



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Токсичний дим накриває розташовані поруч житлові будинки

У Кіровському районі окупованого Криму сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів.

Відповідні фото публікує блогер RoksolanaToday&Крим.

Як наголошується, співробітники місцевого «Міністерства надзвичайних ситуацій» не змогли потрапити на територію загоряння, а вогонь намагаються загасити силами співробітників полігону. При цьому токсичний дим накриває розташовані поруч житлові будинки.

«У Кіровському цілий день горить полігон ТПВ. Загасити не можуть. Очевидці заявляють, що підрозділи МНС на територію ТПВ не змогли потрапити, нібито намагаються загасити вогонь силами співробітників полігона. Смердючий дим накрив прилеглі будинки. Сильний вітер роздуває вогонь», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаївській області триває ліквідація пожежі на несанкціонованому сміттєзвалищі.