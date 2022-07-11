В окупованому Криму з’явилося кладовище підбитої російської техніки (фото, відео)

Частина техніки має пошкодження, які не дозволяють відновити її

Імовірно, росіяни розберуть пошкоджену техніку на запчастини

У районі міста Джанкой в тимчасово окупованому Криму росіяни створили «кладовище» зі своєю пошкодженою військовою технікою. Відповідні фото та відео оприлюднили користувачі соцмереж.

На тимчасовому місці розташуванні техніки помітно багато пошкодженої автотехніки з тактичними знаками у вигляді латинської літери «Z», а також самохідні артилерійські установки та інженерні військові машини.

На тимчасовій базі є і значна кількість танків, зокрема, основних бойових танків Т-90А. Чимало техніки має пошкодження, які не дозволяють відновити її. Імовірно, частинка техніки буде розібрана на запчастини, які ще можливо використовувати.

Додамо, у червні видання «Крим Реалії» повідомляло, що російські військові почали створювати базу у районі Джанкоя. Тимчасову базу було створено на околиці села Новостепове під Джанкоєм у Криму.

Тоді кореспонденти помітили неподалік шосе Сімферополь-Джанкой військові вантажівки, буксировані гаубиці, БТРи, радіолокаційну техніку та техніку зв’язку. Біля лісопосадки – наметовий табір.

Нагадаємо, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Читайте також: