ЗСУ повідомили, де ворог концентрує основні зусилля

Російські окупанти продовжують наступ на Бахмут та Лиман

Російські загарбники намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, але успіху не мають. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

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«Основні зусилля противник зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках», – йдеться в повідомленні.

В Генштабі зазначають, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Спірне, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

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Нагадаємо, триває 317-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має.