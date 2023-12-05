В окупованому Токмаку прогриміли вибухи

Офіційної інформації поки немає

Жителі тимчасово окупованого Токмака на Запоріжжі почули гучні вибухи. Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У Токмаку гучно. Мешканці повідомляють про кілька вибухів», – йдеться в повідомленні.

Офіційної інформації поки немає.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованому Токмаку було знищено російський військовий штаб. Серед загиблих є офіцери. Ворог намагався прикриватися цивільною інфраструктурою і тому штаб розміщувався на території дитячого садочка.

До слова, триває 650-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. Із початком поточної доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131. Наслідки уточнюються.

Загалом за добу ворог завдав вісім ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.