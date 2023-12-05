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В окупованому Токмаку прогриміли вибухи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованому Токмаку прогриміли вибухи
фото ілюстративне

Офіційної інформації поки немає

Жителі тимчасово окупованого Токмака на Запоріжжі почули гучні вибухи. Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

«У Токмаку гучно. Мешканці повідомляють про кілька вибухів», – йдеться в повідомленні.

Офіційної інформації поки немає.

Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованому Токмаку було знищено російський військовий штаб. Серед загиблих є офіцери. Ворог намагався прикриватися цивільною інфраструктурою і тому штаб розміщувався на території дитячого садочка.

До слова, триває 650-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. Із початком поточної доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131. Наслідки уточнюються.

Загалом за добу ворог завдав вісім ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна ЗСУ окупанти Запоріжжя

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