Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)
Наслідки нічної атаки дронів на Крим
фото: скрін із відео

Офіційної інформації поки немає

Під час нічних вибухів у місті Джанкой у тимчасово окупованому Криму було уражено військові частину росіян, а також систему пропиповітряної оборони, радіолокаційну станцію та особовий склад загарбників. Про це повідомляє Telegram-канал «Крымские партизаны».

«У Джанкої уражено військову частину. Знищено ППО та РЛС рашистів, а також особовий склад», – йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації поки немає.

Нагадаємо, Росія заявила про серію атак дронів на тимчасово окупований Крим уночі 24 листопада. Там заявили, що російська протиповітряна оборона нібито збила 13 безпілотників над тимчасово окупованим півостровом.

До слова, 10 листопада стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму уражено десантні кораблі окупантів. Йшлося про катери проєкту 11770 (класу «Серна»). На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

Крім того, росіяни розміщували на борту катерів  зенітно-ракетні комплекси «Тор-м2» для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі.

Теги: Крим війна окупанти ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найдовший і найглибший підводний тунель у Китаї
Росія хоче прокласти підводний тунель до Криму: яка країна може їй допомогти
Сьогодні, 11:24
Міноборони РФ заявило про масовану атаку дронів на Крим
Міноборони РФ заявило про масовану атаку дронів на Крим
Сьогодні, 07:30
Кремль планує «масштабно відзначити» річницю незаконного захоплення Криму
Кремль планує «масштабно відзначити» річницю незаконного захоплення Криму
22 листопада, 12:34

Події в Україні

Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)
Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
Українські воїни знищили російський «Бук»
Українські воїни знищили російський «Бук»
Ця зима буде легшою: ВМС пояснили чому
Ця зима буде легшою: ВМС пояснили чому
Поранені діти на Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Поранені діти на Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
30K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7142
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua