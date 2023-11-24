Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)

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Під час нічних вибухів у місті Джанкой у тимчасово окупованому Криму було уражено військові частину росіян, а також систему пропиповітряної оборони, радіолокаційну станцію та особовий склад загарбників. Про це повідомляє Telegram-канал «Крымские партизаны».

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«У Джанкої уражено військову частину. Знищено ППО та РЛС рашистів, а також особовий склад», – йдеться у повідомленні.

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Офіційної інформації поки немає.

Нагадаємо, Росія заявила про серію атак дронів на тимчасово окупований Крим уночі 24 листопада. Там заявили, що російська протиповітряна оборона нібито збила 13 безпілотників над тимчасово окупованим півостровом.

До слова, 10 листопада стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму уражено десантні кораблі окупантів. Йшлося про катери проєкту 11770 (класу «Серна»). На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси «Тор-м2» для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі.