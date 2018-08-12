В озері на Житомирщині потонули двоє 10-річних хлопчиків



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Загиблими виявилися двоє хлопців 2008 року народження

У неділю, 12 серпня, до працівників поліції надійшло повідомлення про те, що на водоймі в селі Оленичі Овруцького району Житомирської області потонуло двоє дітей.

Про це повідомлєя прес-служба ДСНС.

На місці події з’ясувалося, що 16-річний хлопець, проходячи повз озеро, помітив у воді неподалік від берега тіла дітей. Юнак одразу кинувся у водойму і по черзі дістав їх, але на жаль потопельники були вже без ознак життя.

Загиблими виявилися двоє хлопців 2008 року народження, мешканці сусіднього с. Хлопляни.

Усі обставин трагічної події наразі встановлюються правоохоронцями. Підрозділи ДСНС не залучалися.

Нагадаємо, 9 серпня всього за кілька годин на чорноморському і азовському узбережжі Херсонщини потонули три особи, ризикнувши скупатися в шторм.

До слова, у Галерній затоці в столиці потонув військовослужбовець.