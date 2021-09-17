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    Події в Україні

    В Україні автошахраї вигадали нову схему «розводу»: як не стати жертвою афери

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    Аферисти представляються &laquo;митниками&raquo; - В Україні автошахраї вигадали нову схему «розводу»: як не стати жертвою афери
    Аферисти представляються «митниками»
    Фото з відкритих джерел

    Шахрайська схема діє під прикриттям нібито дешевшого продажу авто

    Шахраї в Україні придумали чергову схему «розводу» громадян при купівлі автомобілів – зловмисники під виглядом митників пропонують купити конфіскований транспорт за низькими цінами. Про новий спосіб обману попередили в пресслужбі Державної митної служби України.

    У соціальних мережах стали частіше з'являтися оголошення на фейкових сторінках від нібито працівників складів митниць і реалізаторів авто-, мото- та іншої техніки, яку називають конфіскованою на митному кордоні.

    При цьому довірливих громадян, які бажають купити авто дешевше, аферисти «кидають» відразу після отримання передоплати або внесення всієї суми – шахраї просто зникають з грошима.

    У Держмитниці закликали українців не довіряти сумнівним оголошенням і користуватися інформацією тільки з офіційних джерел.

    Також зазначається, що конфісковане майно можна реалізовувати тільки за рішенням суду. Такі вилучені авто продаються на електронних торгах.

    Де можна перевірити виставлені на продаж конфісковані авто

    • Детально ознайомитися з конфіскованим майном, переданим на реалізацію, можна на сайті ДП «Сетам».
    • Також ознайомитися з товарами, які перейшли в дохід держави (розпорядження здійснюється митницями відповідно до законодавства), і переданими митницями в реалізацію, їх характеристиками та ціновими пропозиціями можна за посиланням у розділі «ProZorro.Продажі (Майно)», у підрозділі «Митниця».
    • Крім того, інформація про такі товари, а також щодо майна, яке передано митницями в реалізацію за договорами комісії, щомісяця публікується на офіційному вебпорталі Держмитслужби у рубриці «Вилучене майно».

    Додамо також, що договір купівлі-продажу слід підписувати у нотаріуса, щоб не стати жертвою шахрайства.

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    Теги: митниця автомобіль ProZorro транспорт майно
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    В Україні автошахраї вигадали нову схему «розводу»: як не стати жертвою афери