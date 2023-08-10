Польща придумала, як змусити Китай натиснути на Лукашенка

Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою з 2021 року

Польща погрожує закрити залізничні перевезення з Білоруссю

Польща може закрити залізничні вантажоперевезення з Білоруссю, якщо Мінськ продовжить провокації, і таким чином спровокувати Китай на реакцію. Про це повідомив в інтерв’ю польському агентству PAP віцеміністр внутрішніх справ і адміністрації Мацей Вонсік.

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Польський посадовець вважає, що блокування кордону призведе до падіння товарообігу з Китаєм, адже саме через польсько-білоруський кордон із КНР відправляють значну кількість товарів та різної продукції.

Пекін може надіслати відповідний сигнал білоруській владі.

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«Китайська торгівля теж йде. Думаю, китайцям доведеться послати Лукашенку правильний сигнал: не вживати заходів, які можуть їм нашкодити», – пояснив Вонсік.

Як повідомлялося, в Білорусі «вагнерівці» готують провокації на кордоні з Польщею та Литвою.

Польща посилить військове угруповання на кордоні з Білоруссю. Міністерство оборони Польщі погодилося надіслати додаткові війська на кордон із Білоруссю після запиту прикордонної служби.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак не виключив, що найманці групи «Вагнера», які переберуться на територію Білорусі після спроби заколоту у РФ, здійснюватимуть провокації.

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Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою з 2021 року, коли різко зросла кількість спроб нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі. З початку 2023 року прикордонна служба зафіксувала понад 12 тисяч спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі.