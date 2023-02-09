Українські військові прибули до Бельгії для навчань на підводних безпілотниках
Захисники проходитимуть навчання на підводних системах, поставлених Бельгією в Україну
Сьогодні, лютого, до Бельгії прибули українські військові для навчання управлінню підводними дронами. Про це повідомила міністр оборони Бельгії Людивіна Дедондер.
«Сьогодні ми вітаємо українських солдатів у Бельгії в рамках місії EUMAM», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вони проходитимуть навчання на підводних системах, поставлених Бельгією в Україну. «Я висловив їм свою глибоку підтримку та віддав честь за мужність, виявлену протягом майже року», – додала міністр.
Також повідомлялося, що сьогодні, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом.
Нагадаємо, 8 лютого, президент України під час свого візиту до Великої Британії разом з прем'єр-міністром Ріші Сунаком відвідав українських військових.
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