Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українські військові прибули до Бельгії для навчань на підводних безпілотниках

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українські військові прибули до Бельгії для навчань на підводних безпілотниках
фото: Людивіна Дедондер/Твіттер

Захисники проходитимуть навчання на підводних системах, поставлених Бельгією в Україну

Сьогодні, лютого,  до Бельгії прибули українські військові для навчання управлінню підводними дронами. Про це повідомила міністр оборони Бельгії Людивіна Дедондер.

«Сьогодні ми вітаємо українських солдатів у Бельгії в рамках місії EUMAM», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони проходитимуть навчання на підводних системах, поставлених Бельгією в Україну. «Я висловив їм свою глибоку підтримку та віддав честь за мужність, виявлену протягом майже року», – додала міністр.

Також повідомлялося, що сьогодні, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом.

Нагадаємо, 8 лютого, президент України під час свого візиту до Великої Британії разом з прем'єр-міністром Ріші Сунаком відвідав українських військових. 

Читайте також: Виступ Зеленського в Європарламенті: повний текст 
Теги: міністр Бельгія військові Володимир Зеленський навчання президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бельгія готує пакет військової допомоги для України
Бельгія допоможе Україні зброєю: подробиці
27 сiчня, 07:56
Влада Ірану продовжує ув'язнювати людей
Бельгія закликає своїх громадян залишити Іран: названо причину
18 грудня, 2022, 22:29
Активи були заблоковані банками у Бельгії та Люксембурзі одразу після російського вторгнення в Україну
Бельгія та Люксембург деблокували для росіян €55 млрд
23 грудня, 2022, 15:24

Соціум

Українські військові прибули до Бельгії для навчань на підводних безпілотниках
Українські військові прибули до Бельгії для навчань на підводних безпілотниках
Понад 16 тис. загиблих: у Туреччині тривають пошуки жертв землетрусу
Понад 16 тис. загиблих: у Туреччині тривають пошуки жертв землетрусу
Польща закриває один із пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю
Польща закриває один із пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю
Пораділи і досить. У вдів ліквідованих окупантів відібрали шуби
Пораділи і досить. У вдів ліквідованих окупантів відібрали шуби
Вбивчі ревнощі: у Польщі двоє українців побилися до смерті через жінку
Вбивчі ревнощі: у Польщі двоє українців побилися до смерті через жінку
Чеська енергетична група подала до суду на «Газпром»
Чеська енергетична група подала до суду на «Газпром»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
«Де свині зі свастиками?». Кислиця різко відреагував на заяву музиканта Pink Floyd на Радбезі ООН
45K
Росія може висадити десант на півдні або півночі – розвідка
21K
Як після індексації змінюються пенсії для тих, хто працює: роз'яснення
20K
У Німеччині занепокоєні поставками танків Leopard 2 Україні – Bloomberg
18K
Хвилина мовчання: згадаймо телеоператора Павла Тимошенка
15K
Окупанти розпочали великий наступ: ISW прогнозує контратаку ЗСУ

Новини

Литовська депутатка прийшла в Європарламент у вишиванці (фото)
Сьогодні, 20:12
Путін заявив, що Росія не починала бойових дій (відео)
Сьогодні, 19:17
Путін розповів, як ледь не вмер
Сьогодні, 18:49
Курйоз у прямому етері: Зеленський став президентом Британії
Сьогодні, 17:34
Київ перейменував проспект і площу Перемоги
Сьогодні, 16:59
Іран модифікує дрони-камікадзе для ударів РФ по Україні
Сьогодні, 16:40

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту