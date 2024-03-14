Повітряна тривога тривала менше години

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 08:29 була оголошена повітряна тривога. За повідомленням моніторингових телеграм-каналів існувала загроза балістики великої дальності. Станом на 09:07 тривогу скасовано.

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Нагадаєм, у ніч на 14 березня у Києві та північно-східних областях була оголошена повітряна тривога. За інформацією військових, Київщині загрожувало балістичне озброєння.

Триває 750-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.