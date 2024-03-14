В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики

Громадянам слід було негайно пройти в укриття

У ніч на 14 березня у Києві та північно-східних областях була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють Повітряні сили, Київська міська військова адміністрація.

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За інформацією військових, Київщині загрожувало балістичне озброєння.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 14 березня у Харкові впав ворожий «Шахед». Дрон-камікадзе розробки Shahed впав у середмісті Харкова, в районі приватних будинків. Наразі про постраждалих не повідомляється.

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Пізніше начальник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про вибух у місті.

Голова ОВА додав, що російські загарбники «завдають ударів по Харкову». Чиновник закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.