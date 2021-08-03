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    В Україні оголошено штормове попередження: які регіони накриє гроза

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    Синоптики оголосили штормове попередження на сьогодні - В Україні оголошено штормове попередження: які регіони накриє гроза
    Синоптики оголосили штормове попередження на сьогодні
    Фото: glavcom.ua

    Дощі будуть у більшості областей України

    Синоптики Укргідрометцентру оголосили штормове попередження на сьогодні. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Так, сьогодні, 3 серпня, у південних, східних, більшості центральних областей, вдень і на Прикарпатті грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

    Також дощі будуть у більшості областей, зокрема у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій. Також очікується погіршення погоди на сході, півдні та частково в центрі країни.

    Нагадаємо, в четвер в Україну прийде похолодання у західні області.

    До слова, середньомісячна температура повітря у липні в Києві склала +24,6°С, що на 3,3°С вище за кліматичну норму.

    Як повідомлялося, еколог Володимир Борейко вважає, що в Україні через зміну клімату літо може тривати до жовтня місяця.

    Зазначимо, в Україні перші морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді передбачається сніг. Зима 2021-2022 повинна бути морозною і сніжною.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр негода дощ
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    В Україні оголошено штормове попередження: які регіони накриє гроза