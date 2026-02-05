Головна Київ Новини
Росія атакує Київ безпілотниками

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія атакує Київ безпілотниками
фото з відкритих джерел

В Оболонському районі горять авто на стоянці

Вночі 5 лютого російська окупаційна армія атакує Київ безпілотниками. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише «Главком».

За інформацією Ткаченка, внаслідок російської атаки в Оболонському районі горять авто на стоянці.

Також фіксуються наслідки ударів РФ у Святошинському районі. Попередньо, без пожежі та постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 3 лютого Київ зазнав чергової масованої ворожої атаки. Унаслідок падіння уламків безпілотників руйнування та пошкодження зафіксовано у Дніпровському, Дарницькому, Печерському та Шевченківському районах. 

Також вночі 3 лютого під ворожий удар також потрапили Київщина, Дніпро, Суми та Конотоп. Через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишилися без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ.

У Конотопі на Сумщині внаслідок удару пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів міста, а також приватні будинки та об’єкти.

До слова, ситуація в енергетиці залишається дуже складною. Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися. 

«Це пов'язано з останнім ударом і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишається значним. При цьому росіяни готуються до нових атак по енергетиці в найближчий тиждень», – каже міністр енергетики Денис Шмигаль.

За словами міністра, відновлювальні роботи тривають в усіх областях. У Києві працюють більш ніж 230 бригад.

