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«Бавовна» у Макіївці: ЗМІ назвали імена майже сотні загиблих окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Бавовна» у Макіївці: ЗМІ назвали імена майже сотні загиблих окупантів
ЗСУ вдарили по будівлі ПТУ у Макіївці, де перебували окупанти
фото з відкритих джерел

Оприлюднено імена лише тих окупантів, хто точно загинув саме у Макіївці та чию загибель підтвердили у РФ

На основі відкритих джерел BBC вдалося встановити імена 92 російських військових, які загинули під час обстрілу ПТУ у Макіївці на Донеччині. Це більше ніж цифра загиблих, названа міноборони Росії. Сім'ї ще щонайменше 16 військових не можуть знайти їх ні серед мертвих, ні серед живих.

Враховуючи суттєвий суспільний інтерес до обстрілу будівлі ПТУ у ніч на 1 січня 2023 року, російська служба BBC вирішила опублікувати список загиблих у Макіївці російських військових.

Оприлюднено імена лише тих військових, хто точно загинув саме у Макіївці та чию загибель підтвердили на російській стороні. Цей список може бути неповним і доповнюватиметься, зазначає BBC.

Зі списком можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Військовий комісар Самарської області Олексій Вдовін заявив, що списки загиблих у Макіївці внаслідок удару Himars публікуватись не будуть. Комісар пояснив таке рішення тим, що переліком імен загиблих «можуть скористатися іноземні розвідки».

У Росії визнали загибель лише 89 військовослужбовців. Проте один із загарбників у телефонній розмові, яку перехопила розвідка, повідомив про 610 ліквідованих

Читайте також: Удар по Макіївці: стало відомо, з якого регіону Росії були знищені окупанти
Теги: війна росія окупанти Донеччина Макіївка

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