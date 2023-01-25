«Бавовна» у Макіївці: ЗМІ назвали імена майже сотні загиблих окупантів

ЗСУ вдарили по будівлі ПТУ у Макіївці, де перебували окупанти

Оприлюднено імена лише тих окупантів, хто точно загинув саме у Макіївці та чию загибель підтвердили у РФ

На основі відкритих джерел BBC вдалося встановити імена 92 російських військових, які загинули під час обстрілу ПТУ у Макіївці на Донеччині. Це більше ніж цифра загиблих, названа міноборони Росії. Сім'ї ще щонайменше 16 військових не можуть знайти їх ні серед мертвих, ні серед живих.

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Враховуючи суттєвий суспільний інтерес до обстрілу будівлі ПТУ у ніч на 1 січня 2023 року, російська служба BBC вирішила опублікувати список загиблих у Макіївці російських військових.

Оприлюднено імена лише тих військових, хто точно загинув саме у Макіївці та чию загибель підтвердили на російській стороні. Цей список може бути неповним і доповнюватиметься, зазначає BBC.

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Зі списком можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Військовий комісар Самарської області Олексій Вдовін заявив, що списки загиблих у Макіївці внаслідок удару Himars публікуватись не будуть. Комісар пояснив таке рішення тим, що переліком імен загиблих «можуть скористатися іноземні розвідки».

У Росії визнали загибель лише 89 військовослужбовців. Проте один із загарбників у телефонній розмові, яку перехопила розвідка, повідомив про 610 ліквідованих.