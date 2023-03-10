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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
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Негайно пройдіть в укриття цивільно захисту!

У багатьох областях України лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про зліт Міг-31Г.

Негайно пройдіть в укриття цивільно захисту!

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та будинках цивільного населення. Загалом протягом минулої доби противник здійснив пуск 95 ракет різного базування. 

Наші захисники знищили 34 ворожі ракети. Також противник завдав 31 авіаційного удару, зокрема, використав вісім БпЛА типу Шахед-136, половину яких збито. Здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

Теги: ракета війна росія окупанти

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