Масштабна повітряна тривога тривала менше години

Станом на 12:04 відбій повітряної тривоги майже у всіх областях

В областях України лунають сирени відбою. Моніторингові групи повідомляли про зліт сімох носіїв «Кинджалів» МіГ-31К з аеродрому «Саваслейка».

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Станом на 12:04 відбій повітряної тривоги майже у всіх областях.

Карта повітряних тривог виглядала так:

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Нагадаємо, триває 469-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.