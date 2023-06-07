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Масштабна повітряна тривога тривала менше години

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
У небо злітали носії «Кинджалів» Міг-31К
фото: glavcom.ua

Станом на 12:04 відбій повітряної тривоги майже у всіх областях

В областях України лунають сирени відбою. Моніторингові групи повідомляли про зліт сімох носіїв «Кинджалів» МіГ-31К з аеродрому «Саваслейка».

Станом на 12:04 відбій повітряної тривоги майже у всіх областях.

Карта повітряних тривог виглядала так:

Масштабна повітряна тривога тривала менше години фото 1

Нагадаємо, триває 469-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Теги: росія окупанти війна ракета

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