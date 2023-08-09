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Масштабна повітряна тривога тривала менше години

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
У небо піднімався носій «Кинджалів» Міг-31К
фото: glavcom.ua

Станом на 16:47 відбій повітряної тривоги майже по всіх областях

У багатьох областях України лунають сирени відбою. Моніторингові групи повідомляли про зліт носія «Кинджалів» Міг-31К.

Станом на 16:47 відбій повітряної тривоги майже по всіх областях.

Карта повітряних тривог виглядала так:

Масштабна повітряна тривога тривала менше години фото 1

Нагадаємо, триває 532-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетні та 53 авіаційні удари, здійснив 86 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти ракета війна

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