На «Лук'янівській» триває заміна вхідних дверей: як працюватиме станція

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На «Лук'янівській» триває заміна вхідних дверей: як працюватиме станція
Під час робіт станція «Лук'янівська» працюватиме без змін у режимі роботи на обидва виходи
У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття, на вхід відкриті всі вестибюлі

На станції метро «Лукʼянівська» продовжуються роботи з почергової заміни вхідних груп дверей. Сьогодні, 4 березня, фахівці комунального підприємства «Київський метрополітен» розпочнуть ремонтні роботи на виході № 1 у напрямку вул. Юрія Іллєнка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний портал Києва.

Зазначається, що під час робіт станція «Лук'янівська» працюватиме без змін у режимі роботи на обидва виходи.

Режим роботи станції:

  • вихід № 1 (зі сторони вул. Юрія Іллєнка) працює з 5:35 до 22:28;
  • вихід № 2 у (зі сторони ТЦ «Квадрат») працює з 5:36 до 22:27.

КМДА нагадує, що аналогічні роботи із заміни вхідної групи дверей було проведено на вході/виході № 2 у напрямку ТЦ «Квадрат» у лютому цього року.

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. На вхід відкриті всі вестибюлі.

Нагадаємо, що наземний вестибюль станції метро «Лук’янівська» є одним з об’єктів, що найбільше постраждали внаслідок ворожих обстрілів столиці (востаннє – 21 липня 2025 року). Так, із початку повномасштабного вторгнення його пошкодили сім разів. У комунальному підприємстві зазначають, що під час обстрілів найбільше зазнають пошкоджень вхідні групи дверей. Тому найближчим часом відбудеться почергова заміна дверей у напрямку вулиці Юрія Іллєнка. КП «Київський метрополітен» додатково поінформує про початок робіт.

У ніч на 14 листопада 2025 року окупаційна армія тероризувала Київ та область ракетами різних типів та ударними дронами. Внаслідок обстрілу була пошкоджена зупинка біля метро «Лук'янівська». Комунальні служби Києва оперативно відреагували на скарги громадськості та розпочали демонтаж паркану біля станції метро «Лукʼянівська». Раніше активісти скаржилися, що через заблоковану зупинку тролейбуси № 6, 16, 18, 35, автобус № 50 та низка маршруток були змушені висаджувати пасажирів у небезпечному місці – фактично прямо в підземний перехід.

Теги: Київ метро ремонт

