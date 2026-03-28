США можуть переправити зброю для України на Близький Схід: Зеленський сказав, чи це правда

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
США можуть переправити зброю для України на Близький Схід: Зеленський сказав, чи це правда
Україна уважно аналізує обсяги застосованої зброї США
фото: Офіс президента

Президент України запевняє, що таких сигналів від США не було

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не зафіксовано випадків перенаправлення озброєння США з України на Близький Схід із раніше погоджених пакетів. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу, повідомляє «Главком».

Із його слів, подальший розвиток ситуації залежить від низки факторів, зокрема тривалості війни.

«Україна уважно аналізує обсяги застосованої зброї США, а також можливості Ірану, щоб краще розуміти ризики та потреби сторін. Сподіваюсь, що пакети не будуть перенаправлені – наразі таких сигналів не було», – наголосив президент.

Раніше ЗМІ повідомили, що Пентагон опрацьовує можливість перегляду напрямку постачання озброєння, яке раніше планували передати Україні, на користь Близького Сходу. Причиною такого кроку є стрімке виснаження запасів критично важливих боєприпасів США на тлі загострення війни з Іраном.

Нагадаємо, американські військові витратили боєприпасів на суму понад $5,6 млрд лише за перші два дні війни проти Ірану. 

Також президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію про можливе скорочення або перенаправлення зброї для України, заявивши, що Вашингтон регулярно перерозподіляє військові ресурси між різними напрямками. 

