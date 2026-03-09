Головна Київ Новини
Грип у Києві йде на спад: скільки людей захворіло за минулий тиждень

Ірина Міллер
Ірина Міллер
За минулий тиждень рівень захворюваності знизився порівняно з попереднім тижнем на 11%
фото: golos.kyivcity.gov.ua

За тиждень зафіксовано один летальний випадок від ускладнень грипу

У столиці за десятий тиждень 2026 року зареєстровано 12 156 нових випадків захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції, зокрема на Covid-19. Про це повідомили в ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», інформує «Главком».

Поточний показник захворюваності склав 411,7, що на чверть нижче середнього рівня інтенсивності. За звітний період рівень захворюваності знизився порівняно з попереднім тижнем на 11% як серед дорослого, так і серед дитячого населення. Зокрема, медичну допомогу отримали 6 982 дитини, серед яких понад чотири з половиною тисячі – школярі, та 5 174 дорослих киян. На коронавірусну інфекцію захворіли 18 осіб, у тому числі п’ятеро дітей.

До медичних закладів протягом тижня госпіталізували 233 пацієнтів із грипом та ГРВІ. Також стаціонарне лікування знадобилося двом дорослим із діагнозом Covid-19. За цей період зафіксовано один летальний випадок від ускладнень грипу. Фахівці нагадують, що найнадійнішим способом захисту від тяжкого перебігу хвороб залишається своєчасна вакцинація. 

Нагадаємо, у столиці за дев'ятий тиждень 2026 року зареєстровано 13 664 нових випадки захворюваності на грип і ГРВІ, зокрема на Covid-19. До медичних закладів госпіталізували 306 хворих на грип і ГРВІ, зокрема 225 дітей. Серед хворих на Covid-19 госпіталізували двох дорослих. За звітний тиждень у відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебувала одна доросла особа, хвора на Covid-19.

Теги: грип Київ школярі населення вакцинація

