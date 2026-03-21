Прощання з Патріархом. Фоторепортаж із заупокійної літії у Михайлівському соборі

На 98-му році життя після важкої хвороби відійшов у вічність Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

Україна прощається з цілою епохою в історії своєї духовності

Ввечері 20 березня 2026 року тіло новопреставленого Святійшого Патріарха Філарета прибуло до кафедрального Михайлівського Золотоверхого собору столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Київської Митрополії ПЦУ.

Біля дзвіниці на Михайлівській площі труну з тілом спочилого зустріли численні священнослужителі на чолі з Предстоятелем Православної Церкви України – Блаженнійшим Митрополитом Епіфанієм.

фото: пресслужба Київської Митрополії ПЦУ

У соборі Його Блаженство у співслужінні з митрополитом Євстратієм, архієпископом Агапітом, єпископом Єфремом та духовенством звершив заупокійну літію. Символічно, що прощання розпочалося саме тут, адже Михайлівський Золотоверхий собор був відновлений завдяки непохитній вірі та старанням Патріарха Філарета.

фото: пресслужба Київської Митрополії ПЦУ

фото: пресслужба Київської Митрополії ПЦУ

Після відправи Митрополит Епіфаній звернувся до присутніх зі словом:

фото: пресслужба Київської Митрополії ПЦУ

«Всечесні отці, дорога родино спочилого Патріарха Філарета, брати і сестри! Сьогодні перестало битися серце вірного сина України, незламного будівничого нашої помісної Української Православної Церкви. Людини, яка поклала на вівтар служіння Богові, Україні та своєму українському народові все своє життя.

І наш священний обов’язок – це найперше молитва і належне вшанування тих трудів, які були звершені ним для становлення нашої автокефальної Української Православної Церкви.

Про Святішого Патріарха Філарета можна говорити дуже багато, адже протягом багатьох десятиліть він зробив чимало добрих і корисних справ як для Церкви, так і для нашого українського народу та для становлення нашої Української держави. Він вболівав за те, щоб усі православні українці об’єдналися навколо Київського престолу. І наше завдання – продовжувати ту місію, яку він звершував багато років.

Його ім’я вписано золотими літерами в нашу історію, а його останні слова – це слова любові. Коли ми нещодавно зустрічалися, він, подібно до апостола Іоана Богослова, промовляв про любов, закликав зберігати її. Бо любов має властивість єднати.

Не випадково, що прощання з ним розпочинається сьогодні саме з Михайлівського Золотоверхого собору. Бо завдяки його старанням і непохитній вірі цей собор був відновлений та постав у всій своїй величі.

Памʼятаючи все це ми будемо постійно звершувати молитву за нього – нехай Господь упокоїть душу спочилого Святійшого Патріарха Філарета. І ми віримо, що Господь по Своїй милості за ті добрі справи, які були звершені з любов’ю, удостоїть його нетлінного вінця у Царстві Небесному», – зокрема сказав Предстоятель автокефальної Української Православної Церкви.

Розклад прощання та поховання:

Для тих, хто бажає віддати останню шану Патріарху, встановлено наступний графік:

Субота, 21 березня: Тіло спочилого перебуватиме у Михайлівському Золотоверхому соборі протягом усього дня. Доступ для вірян відкритий.

Неділя, 22 березня (ранок): Буде звершена заупокійна літургія.

Неділя, 22 березня (після літургії): Урочиста процесія перенесе тіло Патріарха до Володимирського кафедрального собору, де згідно з волею спочилого відбудеться чин поховання.

Як відомо, вічний спочинок Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет отримає у Володимирському соборі, де він здійснював служіння пів століття.

Раніше «Главком» писав, що Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті. У документі Філарет наголошував, що все життя присвятив розбудові незалежної Української православної церкви та вірить у повне об’єднання українського православ’я, незалежного від Москви.

Там же було вказано і місце останнього спочинку. Філарет заповідав, аби його поховали саме у Володимирському соборі.

Нагадаємо, «Главком» писав, що після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Філарет перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

До слова, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбувся чин прощання з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Митрополит Епіфаній провів літію за спочилим Святійшим Патріархом. Загалом прощання з предстоятелем УПЦ КП триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня. Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня.

Як відомо, 23 січня 2026 року Патріарх Філарет відзначив своє 97-річчя.