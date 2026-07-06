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Балістична загроза минула: в Україні вдруге за вечір оголосили відбій тривоги

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Балістична загроза минула: в Україні вдруге за вечір оголосили відбій тривоги
колаж: glavcom.ua

Повітряні сили звернулися до українців

У низці областей України о 22:29 було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування російського балістичного озброєння з північного напрямку. Мешканців закликали негайно пройти до найближчих укриттів та залишатися там до офіційного відбою тривоги.

О 22:43 було оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлення станом на 23:15

Оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлення станом на 23:07

О 23:01 Повітряні сили ЗСУ повідомили про нову загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку, через що в низці областей України повторно оголосили повітряну тривогу. Українців закликають негайно пройти до укриттів і залишатися там до офіційного відбою.

Також Повітряні сили повідомили про швидкісні повітряні цілі, які рухалися з Харківщини у напрямку Дніпропетровської області, на Сумщину та Харківщину з півночі.

Крім ракетної небезпеки, триває атака російських ударних безпілотників. За даними військових, ворожі БпЛА зафіксовано на півночі Чернігівської області з курсом на південь, на Запоріжжі зі сходу, на сході Херсонщини з рухом у північному напрямку, а також безпілотники, що прямують із Миколаївської області в бік Одещини.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1594-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: тривога Повітряні сили ЗСУ

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