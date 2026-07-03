Зеленський доручив наростити виробництво української балістики

Україна прискорить створення балістичних ракет та систем ПРО

Президент заявив про нові рішення для прискорення ракетної програми та доручив залучити кошти міжнародних партнерів безпосередньо в український ВПК

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, головною темою якого стало нарощування спроможностей української ракетної програми. За підсумками наради глава держави доручив прискорити виробництво вітчизняної балістики, а також активізувати роботу із залучення міжнародного фінансування в оборонну промисловість. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт президента.

За словами Зеленського, під час засідання учасники проаналізували поточний стан української ракетної програми та визначили конкретні рішення, які мають прискорити виробництво, випробування і застосування нових зразків озброєння.

Президент зазначив, що українські фахівці продовжують працювати над створенням ефективної балістичної ракети та антибалістичної системи.

Окремо на Ставці за участю виробників озброєння обговорили адміністративні рішення, фінансування та заходи, необхідні для максимального збільшення виробничих можливостей українського оборонно-промислового комплексу.

«Україна вийшла на здатність виробляти такий обсяг технологічних видів зброї, який може довгостроково перевищити російські спроможності», – наголосив Зеленський.

За словами президента, це стосується виробництва українських безпілотників різних типів, наземних роботизованих комплексів, ракетної програми, засобів радіоелектронної боротьби та іншої військової техніки.

Також глава держави доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству оборони активізувати роботу з міжнародними партнерами для залучення додаткових інвестицій безпосередньо в українські оборонні підприємства.

Президент наголосив, що фінансування оборонної промисловості є одним із ключових напрямів співпраці із союзниками, адже це дозволить збільшити виробництво озброєння в Україні.

Крім розвитку власного військово-промислового комплексу, під час засідання Ставки окремо розглянули питання постачання систем протиповітряної оборони. Зеленський зазначив, що забезпечення України сучасними засобами ППО залишається одним із головних дипломатичних пріоритетів найближчих днів.

Нагадаємо, у ніч на 3 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів на території тимчасово окупованого Криму та інших захоплених районів. Зокрема, було уражено залізничний міст через Красногвардійський канал, який використовується для військової логістики, станцію радіоелектронної боротьби, підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі, а також пункт управління безпілотниками та командний пункт російських військ. За даними Генерального штабу ЗСУ, оцінка результатів ураження окремих об'єктів триває.