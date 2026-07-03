Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський доручив наростити виробництво української балістики

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський доручив наростити виробництво української балістики
Україна прискорить створення балістичних ракет та систем ПРО
фото: V_Zelenskiy_official

Президент заявив про нові рішення для прискорення ракетної програми та доручив залучити кошти міжнародних партнерів безпосередньо в український ВПК

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, головною темою якого стало нарощування спроможностей української ракетної програми. За підсумками наради глава держави доручив прискорити виробництво вітчизняної балістики, а також активізувати роботу із залучення міжнародного фінансування в оборонну промисловість. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт президента.

За словами Зеленського, під час засідання учасники проаналізували поточний стан української ракетної програми та визначили конкретні рішення, які мають прискорити виробництво, випробування і застосування нових зразків озброєння.

Президент зазначив, що українські фахівці продовжують працювати над створенням ефективної балістичної ракети та антибалістичної системи.

Окремо на Ставці за участю виробників озброєння обговорили адміністративні рішення, фінансування та заходи, необхідні для максимального збільшення виробничих можливостей українського оборонно-промислового комплексу.

«Україна вийшла на здатність виробляти такий обсяг технологічних видів зброї, який може довгостроково перевищити російські спроможності», – наголосив Зеленський.

За словами президента, це стосується виробництва українських безпілотників різних типів, наземних роботизованих комплексів, ракетної програми, засобів радіоелектронної боротьби та іншої військової техніки.

Також глава держави доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству оборони активізувати роботу з міжнародними партнерами для залучення додаткових інвестицій безпосередньо в українські оборонні підприємства.

Президент наголосив, що фінансування оборонної промисловості є одним із ключових напрямів співпраці із союзниками, адже це дозволить збільшити виробництво озброєння в Україні.

Крім розвитку власного військово-промислового комплексу, під час засідання Ставки окремо розглянули питання постачання систем протиповітряної оборони. Зеленський зазначив, що забезпечення України сучасними засобами ППО залишається одним із головних дипломатичних пріоритетів найближчих днів.

Нагадаємо, у ніч на 3 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів на території тимчасово окупованого Криму та інших захоплених районів. Зокрема, було уражено залізничний міст через Красногвардійський канал, який використовується для військової логістики, станцію радіоелектронної боротьби, підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі, а також пункт управління безпілотниками та командний пункт російських військ. За даними Генерального штабу ЗСУ, оцінка результатів ураження окремих об'єктів триває.

Теги: Володимир Зеленський ракета балістичні ракети

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чим обернеться рішення Навроцького забрати орден у Зеленського
Як Навроцький вистрілив собі в ногу
20 червня, 13:23
Саміт Нордично-Балтійської вісімки, вибух авто у Підмосков'ї. Головне за 9 червня 2026
Саміт Нордично-Балтійської вісімки, вибух авто у Підмосков'ї. Головне за 9 червня 2026
9 червня, 21:26
У 2014 році дизайнер публічно підтримав незаконну анексію Криму Росією
Nike та бренд путініста Рубчінського випускають спільні кросівки
11 червня, 05:30
Зеленський після огляду наслідків російського удару по Києво-Печерській лаврі відповів на запитання журналістів
Зеленський відповів, яке послання передасть Путіну після атаки на Київ
15 червня, 11:08
У Росії назріває проблема зі стратегічною зброєю
У Росії залишилася лише одна ракета «Орєшнік», і та бракована – Інститут вивчення війни
17 червня, 10:22
Президенти Росії та Білорусі обговорять заяви президента України Володимира Зеленського
Злякалися погроз Зеленського. Лукашенко терміново зустрінеться з Путіним
22 червня, 14:55
Супутникове зображення палаючих резервуарів для зберігання у Криму у Керчі, 20 червня
The Economist: Оголошена Зеленським 40-денна кампанія ударів – це спроба змусити Росії до переговорів
Вчора, 23:16
Погруддя Івана Мазепи в Києво-Печерській лаврі
«Де Ленін впав, стоятиме Мазепа»: Зеленський анонсував пам'ятник гетьману в центрі Києва
28 червня, 12:46
Зеленський обговорить із лідерами ЄС тиск на Росію
Зеленський прибув до Ірландії
1 липня, 14:30

Політика

Зеленський доручив наростити виробництво української балістики
Зеленський доручив наростити виробництво української балістики
Президент зустрівся з Олегом Ляшком
Президент зустрівся з Олегом Ляшком
Глава Держаудитслужби повідомила результати перевірки контрактів з Fire Point
Глава Держаудитслужби повідомила результати перевірки контрактів з Fire Point
Президент привітав воїнів з Днем армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ
Президент привітав воїнів з Днем армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ
Чому Зеленський дав Росії саме 40 днів? Пояснення The Economist
Чому Зеленський дав Росії саме 40 днів? Пояснення The Economist
Сибіга назвав три ключові результати візиту до Японії
Сибіга назвав три ключові результати візиту до Японії

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua