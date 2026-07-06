Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кривавий терор Києва. Експерт оцінив російські запаси балістики

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Кривавий терор Києва. Експерт оцінив російські запаси балістики
Наслідки російського удару по Києву, 6 липня 2026 р.
фото: ДСНС

Романенко про ворожі запаси ракет: «Відстрілюють вони їх набагато більше, ніж виробляють»

Росія навряд чи зможе довго підтримувати нинішню інтенсивність обстрілів Києва балістичними ракетами, адже витрачає їх значно швидше, ніж виробляє. Таку оцінку в інтерв'ю «Главкому» висловив провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету, авіаексперт Валерій Романенко.

Фахівець нагадав, що, за оцінкою Головного управління розвідки України, Росія здатна виготовляти близько 60 балістичних ракет на місяць. Ця цифра, за словами Романенка, не змінюється ще з вересня минулого року. Водночас у середині квітня українська розвідка оцінювала запас таких ракет приблизно у 200 одиниць.

«Використовуючи ракети такими темпами, як зараз, росіяни, скоріш за все, спустошують ці запаси. Бо варто пам’ятати, що запас 200 ракет – це ж на всю Росію. А відстрілюють вони їх набагато більше, ніж виробляють, – минулого місяця, наприклад, запустили більше, ніж 60 балістичних ракет. І загальна ситуація така, що, схоже, довго такий темп вони не втримають», – вважає авіаексперт.

Він навів статистику останніх місяців: у червні, за його словами, Росія застосувала 95 балістичних ракет, у травні – 86, у квітні – 49, а найбільше було випущено в лютому – 115. Він уточнив, що по Києву російська армія використовує переважно ракети «Іскандер-М», тоді як по прифронтових містах часто застосовує С-400. На думку Романенка, це свідчить про використання накопичених запасів.

«Вони і раніше спустошували склади, і зараз беруть ракети, в основному, із запасів. Повністю їх вони вичерпати не можуть, бо все-таки збираються воювати з НАТО. А якщо й не збираються, запас усе одно має бути», – сказав експерт.

Романенко припустив, що останній масований удар по Києву був пов'язаний із майбутнім самітом НАТО.

«Сьогоднішній обстріл присвячений саміту НАТО, який має відбутися найближчими днями. Це вже традиція – як тільки відбуваються якісь зустрічі іноземних військових або керівників держав, перед цим росіяни завдають масованого удару», – заявив він.

Водночас експерт вважає, що найближчим часом Росія навряд чи зможе повторити атаку аналогічного масштабу через брак ракет.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня Росія масовано атакувала Київ балістикою. У столиці внаслідок обстрілу станом на зараз загинули 15 людей, десятки дістали поранення. Руйнувань зазнали житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури та транспортна інфраструктура. На Київщині через ворожий обстріл загинуло вісім людей, ще 48 постраждали. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ударів і пошук людей під завалами.

До відома, міністр оборони України Михайло Федоров заявив про критичний дефіцит ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot та повідомив, що Міністерство оборони розпочинає переговори із країнами-партнерами щодо їхньої термінової передачі зі складів.

Зазначимо, що запаси ракет для систем ППО в Україні наразі залишаються низькими. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що для перехоплення балістичних ракет необхідно мати запас ракет-перехоплювачів. За його словами, систем Patriot в Україні достатньо, однак потрібне постійне постачання ракет до них.

Читайте також:

Теги: ракета балістичні ракети Київ обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За перші три дні боїв на Близькому Сході було витрачено близько 800 ракет PAC-3 – більше, ніж Україна використала майже за п'ять років війни
Велика Британія допоможе Україні створити альтернативу Patriot
10 червня, 02:25
У Росії назріває проблема зі стратегічною зброєю
У Росії залишилася лише одна ракета «Орєшнік», і та бракована – Інститут вивчення війни
17 червня, 10:22
Посол Франції в Україні Гаель Весьєр та генеральна директорка Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська біля висадженого дуба
Посол Франції висадив дуб на честь Анни Ярославни у Софії Київській
24 червня, 10:45
Росіяни поцілили по містам Київської області
«Москва спалила Москвича». Блогерка показала наслідки обстрілу Вишневого на Київщині
Вчора, 17:36
Картка киянина – це носій, що містить персональні дані особи, а також поєднує у собі низку міських сервісів та банківських послуг
Картка киянина у смартфоні: влада готує масштабне оновлення важливого сервісу
26 червня, 09:56
Святкові заходи, концерти та благодійні виступи пройдуть також у кожному районі столиці
Виставки, екскурсії та концерти: як Київ святкуватиме 30-річчя Конституції України
26 червня, 10:57
Негода в Києві
Негода спричинила перебої зі світлом у Києві та області
29 червня, 21:55
Відкриття Алеї Героїв у Деснянському районі Києва
Нова Алея Героїв на Троєщині: чому родини захисників пишуть відмови від меморіалу
30 червня, 12:11
Рідні брат і сестра Богдан і Вікторія Долі
У Києві внаслідок ворожого обстрілу загинули рідні брат і сестра з Конотопа
3 липня, 10:36

Новини

Кривавий терор Києва. Експерт оцінив російські запаси балістики
Кривавий терор Києва. Експерт оцінив російські запаси балістики
Найбільші руйнування за час війни: у Вишневому пошкоджено 13 га житлової забудови
Найбільші руйнування за час війни: у Вишневому пошкоджено 13 га житлової забудови
До 10 людей можуть залишатися під завалами будинку в Києві – ДСНС
До 10 людей можуть залишатися під завалами будинку в Києві – ДСНС
Зеленський доручив з'ясувати причини вторинної детонації у Вишневому
Зеленський доручив з'ясувати причини вторинної детонації у Вишневому
Російський удар по Вишневому: стали відомі масштаби руйнувань (фото, відео)
Російський удар по Вишневому: стали відомі масштаби руйнувань (фото, відео)
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів на Київщині після обстрілу
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів на Київщині після обстрілу

Новини

Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua