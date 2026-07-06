Кривавий терор Києва. Експерт оцінив російські запаси балістики

Романенко про ворожі запаси ракет: «Відстрілюють вони їх набагато більше, ніж виробляють»

Росія навряд чи зможе довго підтримувати нинішню інтенсивність обстрілів Києва балістичними ракетами, адже витрачає їх значно швидше, ніж виробляє. Таку оцінку в інтерв'ю «Главкому» висловив провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету, авіаексперт Валерій Романенко.

Фахівець нагадав, що, за оцінкою Головного управління розвідки України, Росія здатна виготовляти близько 60 балістичних ракет на місяць. Ця цифра, за словами Романенка, не змінюється ще з вересня минулого року. Водночас у середині квітня українська розвідка оцінювала запас таких ракет приблизно у 200 одиниць.

«Використовуючи ракети такими темпами, як зараз, росіяни, скоріш за все, спустошують ці запаси. Бо варто пам’ятати, що запас 200 ракет – це ж на всю Росію. А відстрілюють вони їх набагато більше, ніж виробляють, – минулого місяця, наприклад, запустили більше, ніж 60 балістичних ракет. І загальна ситуація така, що, схоже, довго такий темп вони не втримають», – вважає авіаексперт.

Він навів статистику останніх місяців: у червні, за його словами, Росія застосувала 95 балістичних ракет, у травні – 86, у квітні – 49, а найбільше було випущено в лютому – 115. Він уточнив, що по Києву російська армія використовує переважно ракети «Іскандер-М», тоді як по прифронтових містах часто застосовує С-400. На думку Романенка, це свідчить про використання накопичених запасів.

«Вони і раніше спустошували склади, і зараз беруть ракети, в основному, із запасів. Повністю їх вони вичерпати не можуть, бо все-таки збираються воювати з НАТО. А якщо й не збираються, запас усе одно має бути», – сказав експерт.

Романенко припустив, що останній масований удар по Києву був пов'язаний із майбутнім самітом НАТО.

«Сьогоднішній обстріл присвячений саміту НАТО, який має відбутися найближчими днями. Це вже традиція – як тільки відбуваються якісь зустрічі іноземних військових або керівників держав, перед цим росіяни завдають масованого удару», – заявив він.

Водночас експерт вважає, що найближчим часом Росія навряд чи зможе повторити атаку аналогічного масштабу через брак ракет.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня Росія масовано атакувала Київ балістикою. У столиці внаслідок обстрілу станом на зараз загинули 15 людей, десятки дістали поранення. Руйнувань зазнали житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури та транспортна інфраструктура. На Київщині через ворожий обстріл загинуло вісім людей, ще 48 постраждали. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ударів і пошук людей під завалами.

До відома, міністр оборони України Михайло Федоров заявив про критичний дефіцит ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot та повідомив, що Міністерство оборони розпочинає переговори із країнами-партнерами щодо їхньої термінової передачі зі складів.

Зазначимо, що запаси ракет для систем ППО в Україні наразі залишаються низькими. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що для перехоплення балістичних ракет необхідно мати запас ракет-перехоплювачів. За його словами, систем Patriot в Україні достатньо, однак потрібне постійне постачання ракет до них.