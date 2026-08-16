181 бій за добу: лінія фронту станом на 16 серпня 2026

Лінія фронту станом на 16 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару із застосуванням 13 ракет та 52 авіаційних удари – скинув 161 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 6862 дрони-камікадзе та здійснив 2355 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

16 серпня на фронті відбулося 181 бойове зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 36 окупантів та поранено 10. Знищено дві одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної, дві одиниці спеціальної техніки та один пункт управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 219 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Сили оборони успішно відбили одну атаку противника. Ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіабомб та здійснив 29 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів біля:

Лиману

Козачої Лопані

Ізбицького

Охрімівки

Круглого

Дворічанського

Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив два штурми позицій Сил оборони в напрямку Новоплатонівки та Курилівки. Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито вісім спроб загарбників просунутися в районах:

Карпівки

Рідкодубу

Новоселівки

Дробишевого

Лиману

Діброви

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 15 спроб загарбників просунутися вперед поблизу Рай-Олександрівки, Кривої Луки, Закітного, Миколаївки та Різниківки. Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки, Новоселівки та Степанівки. Два боєзіткнення тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбито 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися в районах:

Кучерового Яру

Нового Донбасу

Білицького

Шевченка

Новогришиного

Мирного

Сергіївки

Удачного

Молодецького

Новопідгородного

Новопавлівки

Чотири боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці успішно відбили одну атаку окупантів у районі Єгорівки.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано 12 атак окупантів у районах:

Рівного

Різдвянки

Гіркого

Залізничного

Копанів

Гуляйпільського

Одна атака триває.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку противника в районі Новояковлівки.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Нині триває 1635-й день повномасштабної війни.