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181 бій за добу: лінія фронту станом на 16 серпня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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181 бій за добу: лінія фронту станом на 16 серпня 2026
Ситуація на фронті 16 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 16 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару із застосуванням 13 ракет та 52 авіаційних удари – скинув 161 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 6862 дрони-камікадзе та здійснив 2355 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

16 серпня на фронті відбулося 181 бойове зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 36 окупантів та поранено 10. Знищено дві одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної, дві одиниці спеціальної техніки та один пункт управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 219 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Сили оборони успішно відбили одну атаку противника. Ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіабомб та здійснив 29 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один із яких – із реактивних систем залпового вогню.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 16 серпня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів біля:

  • Лиману
  • Козачої Лопані
  • Ізбицького
  • Охрімівки
  • Круглого
  • Дворічанського

Одне боєзіткнення триває.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 16 серпня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив два штурми позицій Сил оборони в напрямку Новоплатонівки та Курилівки. Одне боєзіткнення триває.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 16 серпня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито вісім спроб загарбників просунутися в районах:

  • Карпівки
  • Рідкодубу
  • Новоселівки
  • Дробишевого
  • Лиману
  • Діброви 
181 бій за добу: лінія фронту станом на 16 серпня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 15 спроб загарбників просунутися вперед поблизу Рай-Олександрівки, Кривої Луки, Закітного, Миколаївки та Різниківки. Одне боєзіткнення триває.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 16 серпня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 16 серпня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки, Новоселівки та Степанівки. Два боєзіткнення тривають. 

181 бій за добу: лінія фронту станом на 16 серпня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбито 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися в районах:

  • Кучерового Яру
  • Нового Донбасу
  • Білицького
  • Шевченка
  • Новогришиного
  • Мирного
  • Сергіївки
  • Удачного
  • Молодецького
  • Новопідгородного
  • Новопавлівки

Чотири боєзіткнення тривають. 

181 бій за добу: лінія фронту станом на 16 серпня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці успішно відбили одну атаку окупантів у районі Єгорівки.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 16 серпня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано 12 атак окупантів у районах:

  • Рівного
  • Різдвянки
  • Гіркого
  • Залізничного
  • Копанів
  • Гуляйпільського

Одна атака триває.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 16 серпня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку противника в районі Новояковлівки.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 16 серпня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

181 бій за добу: лінія фронту станом на 16 серпня 2026 фото 12

Нині триває 1635-й день повномасштабної війни.

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб Слов’янськ укриття ворог Покровськ

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