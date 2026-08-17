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Росія завдала масованого удару по Сумах: виникли пожежі, є постраждалий

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія завдала масованого удару по Сумах: виникли пожежі, є постраждалий
Ворог влучив дронами «Герань» по об'єкту міської цивільної інфраструктури
фото ілюстративне

У Зарічному районі пошкоджено значну кількість приватних будинків

Суми близько півночі 16 серпня потрапили під масовану атаку російських ударних БпЛА, попередньо – реактивного типу. Є влучання у житловому секторі та по об'єктах цивільної інфраструктури, на місцях ударів виникли масштабні пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал голови Сумської ОВА Олега Григорова.

За словами Григорова, інформація щодо постраждалих на момент повідомлення уточнювалася. Атака тривала, у місті зберігалася висока загроза – українська протиповітряна оборона працювала над знищенням ворожих цілей.

Пізніше начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко уточнив деталі удару. За його словами, ворог влучив дронами «Герань» по об'єкту міської цивільної інфраструктури в Зарічному районі – унаслідок цього виникла пожежа.

Окремо, за інформацією Кривошеєнка, російські реактивні БпЛА атакували житлові будинки у приватному секторі того ж району. Попередньо постраждала одна людина, пошкоджено значну кількість житлових будинків. Наслідки атаки на момент повідомлення ліквідовували, масштаби пошкоджень уточнювалися.

Суми регулярно зазнають російських ударів із використанням безпілотників та керованих авіабомб. Зокрема, у ніч проти 10 серпня окупанти атакували місто п'ятьма КАБами. Ще один масований авіаудар Росія здійснила по Сумах 6 серпня. Тоді окупанти випустили по місту вісім керованих авіабомб менш ніж за десять хвилин, унаслідок атаки постраждали 12 людей.

Нагадаємо, 11 липня російські війська атакували Суми трьома керованими авіабомбами. Унаслідок удару загинули п'ятеро людей, серед них 13-річна легкоатлетка, ще понад 30 людей дістали поранення.

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Теги: Сумщина поранення ворог авіаудар окупанти росія пожежа Суми

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