Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни вдарили ракетою по елеватору на Сумщині: знищено запаси зерна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни вдарили ракетою по елеватору на Сумщині: знищено запаси зерна
Інфраструктура елеватора зазнала значних руйнувань
фото: ulf.com.ua

Під час обстрілу постраждав один зі співробітників підприємства

Внаслідок російського удару по Сумській області пошкоджений елеватор. Роботу підприємства зупинили, знищені запаси зерна, також один працівник зазнав поранення. Як інформує «Главком», про це повідомили у пресслужбі групи компаній «Укрлендфармінг».

Зазначається, що інфраструктура елеватора зазнала значних руйнувань, а зерно, яке там зберігалося, – знищене. Через масштаби пошкоджень компанія була змушена повністю зупинити роботу комплексу.

Росіяни вдарили ракетою по елеватору на Сумщині: знищено запаси зерна фото 1

Під час обстрілу постраждав один зі співробітників підприємства. Чоловікові надали першу допомогу та шпиталізували, наразі він перебуває під наглядом лікарів.

«Попри постійну загрозу та регулярні обстріли, група компаній «Укрлендфармінг» продовжує свою виробничу діяльність, забезпечуючи продовольчу безпеку України, збереження робочих місць та підтримку стабільності економіки країни», – ідеться в повідомленні.

Це вже не перша атака росіян на інфраструктуру компанії. Зокрема, птахофабрика «Чорнобаївська» на Херсонщині ще 2022 року була знеструмлена й заблокована, що призвело до загибелі понад 4 мільйонів птахів. А минулого місяця російська армія вдарила КАБами вже по відновленому комплексу підприємства.

Крім того, окупанти зруйнували або суттєво пошкодили низку елеваторів і птахофабрик компанії у Миколаївській, Донецькій, Луганській, Харківській та Сумській областях. росіяни також систематично нищать сільгосптехніку, склади з пальним, насінням і засобами захисту рослин.

Нагадаємо, у ніч на 10 серпня російські війська завдали чергового масованого удару по Сумах, застосувавши керовані авіабомби. Ворог поцілив по об'єктах цивільної інфраструктури одразу у трьох локаціях у двох районах міста, є постраждалі.

17 липня росіяни вдруге менш ніж за шість годин завдали ударів КАБами по Сумах – тоді окупанти скинули на місто п'ять авіабомб, пошкодивши центр міста.

Читайте також:

Теги: Сумщина росіяни поранення Укрлендфармінг інфраструктура зерно армія окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До початку 2026 року в експертних колах Драпатого вважали одним із найздібніших українських воєначальників, якого відправляли рятувати ситуацію на найважчих напрямках
Три догани від Сирського і підтримка Федорова: хто такий новий головком ЗСУ Драпатий
22 липня, 03:11
Чорногорія готується скасувати безвізовий режим для росіян і білорусів
Улюблений курорт росіян може скасувати для них безвізовий режим
24 липня, 20:56
Україна хронічно потерпає від нестачі ракет Patriot – це єдина зброя в її арсеналі, здатна збивати балістичні ракети РФ
США суттєво наростять виробництво ракет Patriot: деталі угоди
4 серпня, 02:07
БпЛА влучили по локомотиву поїзда Суми - Київ
Росіяни атакували дронами поїзд Суми – Київ
8 серпня, 10:44
98-річний довгожитель багато читає, порається на городі та самотужки займається домашніми справами
«Хочу пережити Путіна». 98-річний довгожитель поділився спогадами про Голодомор та Другу світову війну
12 серпня, 12:26
Внаслідок атаки постраждалих немає
РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини
13 серпня, 05:39
Російське командування після обміну не залишає своїм солдатам вибору – всі вони знову відправляють на передову
Після обміну окупанти знову масово здаються в український полон
29 липня, 17:29
Російська авіація вдарила бомбами ФАБ-250 по спальному району Краматорська
Російські авіабомби перетворили будинок в Краматорську на згарище: є поранені
31 липня, 01:24
Втрати ворога станом на 5 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 5 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
5 серпня, 07:04

Події в Україні

Росіяни вдарили ракетою по елеватору на Сумщині: знищено запаси зерна
Росіяни вдарили ракетою по елеватору на Сумщині: знищено запаси зерна
Командир урятував поранених бійців, на яких полювали російські дрони
Командир урятував поранених бійців, на яких полювали російські дрони
Мар’яна Безугла повідомила про загибель свого помічника
Мар’яна Безугла повідомила про загибель свого помічника
Удар по «Епіцентру» в Одесі: число жертв зростає (оновлено)
Удар по «Епіцентру» в Одесі: число жертв зростає (оновлено)
Двоє піхотинців п’ять місяців утримували позиції за 30 метрів від ворога
Двоє піхотинців п’ять місяців утримували позиції за 30 метрів від ворога
На Харківщині чоловік загинув під час риболовлі, за справу взялася поліція
На Харківщині чоловік загинув під час риболовлі, за справу взялася поліція

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2026
134K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
59K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату
55K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Сьогодні, 06:50
Рік на посаді: скільки заробляє керівник «Енергоатома», призначений після «Міндічгейту»
Вчора, 19:00
Премії більші за зарплати: скільки заробляє керівництво Адміністрації морських портів
Вчора, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2026 року
Вчора, 08:18
Кремль не готовий до миру без капітуляції України – ISW
Вчора, 08:06

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua