Росіяни вдарили ракетою по елеватору на Сумщині: знищено запаси зерна

Під час обстрілу постраждав один зі співробітників підприємства

Внаслідок російського удару по Сумській області пошкоджений елеватор. Роботу підприємства зупинили, знищені запаси зерна, також один працівник зазнав поранення. Як інформує «Главком», про це повідомили у пресслужбі групи компаній «Укрлендфармінг».

Зазначається, що інфраструктура елеватора зазнала значних руйнувань, а зерно, яке там зберігалося, – знищене. Через масштаби пошкоджень компанія була змушена повністю зупинити роботу комплексу.

Під час обстрілу постраждав один зі співробітників підприємства. Чоловікові надали першу допомогу та шпиталізували, наразі він перебуває під наглядом лікарів.

«Попри постійну загрозу та регулярні обстріли, група компаній «Укрлендфармінг» продовжує свою виробничу діяльність, забезпечуючи продовольчу безпеку України, збереження робочих місць та підтримку стабільності економіки країни», – ідеться в повідомленні.

Це вже не перша атака росіян на інфраструктуру компанії. Зокрема, птахофабрика «Чорнобаївська» на Херсонщині ще 2022 року була знеструмлена й заблокована, що призвело до загибелі понад 4 мільйонів птахів. А минулого місяця російська армія вдарила КАБами вже по відновленому комплексу підприємства.

Крім того, окупанти зруйнували або суттєво пошкодили низку елеваторів і птахофабрик компанії у Миколаївській, Донецькій, Луганській, Харківській та Сумській областях. росіяни також систематично нищать сільгосптехніку, склади з пальним, насінням і засобами захисту рослин.

Нагадаємо, у ніч на 10 серпня російські війська завдали чергового масованого удару по Сумах, застосувавши керовані авіабомби. Ворог поцілив по об'єктах цивільної інфраструктури одразу у трьох локаціях у двох районах міста, є постраждалі.

17 липня росіяни вдруге менш ніж за шість годин завдали ударів КАБами по Сумах – тоді окупанти скинули на місто п'ять авіабомб, пошкодивши центр міста.