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Росіяни вдарили у відділення Нової пошти, є жертви

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росіяни вдарили у відділення Нової пошти, є жертви
Це було останнє вантажне відділення «Нової пошти» у Краматорську
фото: Вадим Філашкін/Telegram

Окупанти вдень 16 серпня атакували Краматорськ безпілотником

 

Внаслідок удару РФ по Краматорську загинула щонайменше одна людина, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує «Главком».

За попередньою інформацією, російський безпілотник влучив у відділення «Нової пошти». Будівлю пошкоджено, остаточні наслідки атаки уточнюють.

Попередньо, загиблий був співробітником пошти. Удар стався вдень, коли у приміщенні перебували відвідувачі.

Це було останнє вантажне відділення «Нової пошти» у Краматорську.

Місцева влада закликала жителів Донеччини евакуюватися до безпечніших регіонів України.

«Росіяни знову вдарили по місцю, куди люди приходять у своїх звичайних справах. Саме так ворог намагається перетворити будь-яку буденну хвилину на смертельну небезпеку», – зазначив Філашкін.

Нагадаємо, ввечері 13 серпня російські окупанти здійснили масовану авіаційну атаку на Краматорськ Донецької області. За 26 хвилин скинули на місто вісім ФАБ-250, поціливши, зокрема, у багатоквартирні будинки.

Серед пошкоджених об’єктів – 24 багатоквартирні та 57 приватних домогосподарств, 25 транспортних засобів, кафе, магазин, складські й гаражні приміщення. Загинула одна людина, ще 22 постраждали

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Теги: росіяни поранення ворог влада безпілотник місто Донеччина

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