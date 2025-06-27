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В Україні пригріє до +30°, подекуди дощитиме: прогноз погоди на 26 червня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Україні пригріє до +30°, подекуди дощитиме: прогноз погоди на 26 червня
Прогноз погоди на 27 червня
фото: glavcom.ua

26-28 червня в Україні, крім північних, Львівської, Волинської, Рівненської, Полтавської, Харківської, 26 та 28 червня і Дніпропетровської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У п'ятницю, 27 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та в деяких регіонах дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, без опадів, у західних, північних, Вінницькій та Одеській областях вдень короткочасний дощ, місцями гроза.
Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вночі у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; на півдні країни та Закарпатті вночі 15-20°, вдень 25-30°.

В Україні пригріє до +30°, подекуди дощитиме: прогноз погоди на 26 червня фото 1

На Київщині та в столиці буде хмарно, вдень короткочасний дощ, по області місцями гроза. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі 13-15°, вдень 24-26

Протягом тижня, із 23 до 29 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Музеї видатних діячів української культури проходитиме виставка  живопису «Цвіт київських кантів» Валентини Давиденко.

У Державнрму політехнічному музеї ім. Б. Патона проходитиме виставка акварельного живопису Наталії Кохаль «Крихкий світ». На любителів музики чекає благодійний концерт Арсена Мірзояна та великий концерт Дмитра Шурова та Pianoбой.

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Теги: погода

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