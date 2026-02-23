Головна Країна Події в Україні
Дніпро: у школі стався вибух, є травмовані

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Дніпро: у школі стався вибух, є травмовані
Внаслідок інциденту травмовано двоє дітей, попередньо у неповнолітніх легкі тілесні ушкодження
фото: соцмережі

Правоохоронці зафіксували обставини та провели першочергові заходи перевірки

Сьогодні, 23 лютого, в одному з ліцеїв Дніпра стався вибух під час показу демонстративних боєприпасів. Унаслідок чого травмувалися діти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію міста Дніпра.

За попередньою інформацією, під час показу учням демонстративних боєприпасів стався вибух та задимлення.

«23 лютого в соціальних мережах зʼявилась інформація щодо надзвичайної події в одному з ліцеїв міста Дніпро. На повідомлення негайно відреагували працівники поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Правоохоронці зафіксували обставини та провели першочергові заходи перевірки», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок інциденту травмовано двоє дітей, попередньо у неповнолітніх легкі тілесні ушкодження. Наразі вирішується питання про надання події правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження.

Раніше у столичній школі стався інцидент із застосуванням піротехнічного засобу. Учень кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала безпосередньо у приміщенні навчального закладу.

За попередніми даними, вибух стався під сходами, внаслідок події ніхто не постраждав. На місце негайно прибули фахівці вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.

вибух школа Національна поліція України Дніпро

