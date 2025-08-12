В Україні сонячно та без опадів: погода на 12 серпня

Лише у двох регіонах дощитиме

У вівторок, 12 серпня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, день пройде без опадів, лише на Харківщині та Луганщині вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на півдні та південному сході країни 14-19°; вдень 20- 25°, у південних, більшості центральних і Закарпатській областях 24-29°

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 20-25°; у Києві вночі 12-14°, вдень 22-24°.

Цього тижня, з 11 по 17 серпня. у столиці відбудеться урочисте відкриття 158-го театрального сезону Національної опери гала-концертом та виставою «Наталка Полтавка».

Також мешканців і гостей міста чекають концерти відомих українських артистів: Олега Скрипки та віртуозного піаніста Євгена Хмари. Любителів мистецтва запрошують на виставку «Іван Марчук. Пробудження» та безліч інших подій у музеях і бібліотеках.