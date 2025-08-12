Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні сонячно та без опадів: погода на 12 серпня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні сонячно та без опадів: погода на 12 серпня
Прогноз погоди на 12 серпня
фото: glavcom.ua

Лише у двох регіонах дощитиме

У вівторок, 12 серпня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, день пройде без опадів, лише на Харківщині та Луганщині вдень місцями невеликий короткочасний дощ.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на півдні та південному сході країни 14-19°; вдень 20- 25°, у південних, більшості центральних і Закарпатській областях 24-29°

В Україні сонячно та без опадів: погода на 12 серпня фото 1

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 20-25°; у Києві вночі 12-14°, вдень 22-24°.

Цього тижня, з 11 по 17 серпня. у столиці відбудеться урочисте відкриття 158-го театрального сезону Національної опери гала-концертом та виставою «Наталка Полтавка».

Також мешканців і гостей міста чекають концерти відомих українських артистів: Олега Скрипки та віртуозного піаніста Євгена Хмари. Любителів мистецтва запрошують на виставку «Іван Марчук. Пробудження» та безліч інших подій у музеях і бібліотеках.

Читайте також:

Теги: погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бухарест накрив потужний буревій: є загиблі (фото, відео)
Бухарест накрив потужний буревій: є загиблі (фото, відео)
18 липня, 09:14
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств
У Києві оголошено штормове попередження
18 липня, 07:02
Прогноз погоди на 22 липня
В Україні дощитиме: погода на 22 липня
22 липня, 06:03
Прогноз погоди на 26 липня
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 липня
26 липня, 06:00
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні без опадів: погода на 2 серпня
2 серпня, 06:04
Дощі з грозами пройдуть у східних областях, на південному сході, а також місцями в західних областях
Де у неділю чекати грозових дощів: синоптикиня Діденко зробила прогноз
2 серпня, 12:19
Міст-хвиля на столичній Оболоні
Липень у Києві виявився теплішим за кліматичну норму: дані спостережень
4 серпня, 10:27
В Італії зафіксували водяний смерч
Туристи в паніці бігли з пляжу. На узбережжя Італії обрушилися два смерчі (відео)
5 серпня, 16:34
В Україні впала ціна на один продукт
В Україні впала ціна на один популярний продукт: подробиці
8 серпня, 11:18

Події в Україні

На Дніпропетровщині викрито схему експосадовців «Укрзалізниці»
На Дніпропетровщині викрито схему експосадовців «Укрзалізниці»
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
В Україні сонячно та без опадів: погода на 12 серпня
В Україні сонячно та без опадів: погода на 12 серпня
Трамп підписав указ, вибухи в Росії: головне за ніч
Трамп підписав указ, вибухи в Росії: головне за ніч
Синоптикиня Діденко розповіла, коли очікувати похолодання в Україні
Синоптикиня Діденко розповіла, коли очікувати похолодання в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
44K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
12K
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
3138
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією
2419
Чому Україна експортує мільйони тонн зерна, а грошей у бюджеті не вистачає?

Новини

У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Сьогодні, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua