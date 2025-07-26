В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 липня

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с

У суботу, 26 липня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду, але очікується мінлива хмарність. Місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, на Закарпатті, Прикарпатті, у північно-східній частині, вночі місцями і в Київській та Черкаській областях короткочасні дощі, грози; у північно- східній частині подекуди град і шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 15-20°, на півдні до 24°; вдень у західних та північних областях 24-29°, у центральних, східних та Закарпатській областях 28-33°, у південній частині сильна спека 35-36°.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°; у Києві вночі 18-20°, вдень 27-29°.

Цього тижня, з 21 до 27 липня у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Театрі на Михайлівській відбудеться прем'єра вистави «Кава перших побачень», це ніжна й водночас болісна історія про те, як війна проникає навіть у найінтимніші й найтепліші куточки юності. У музеї-квартирі П. Г. Тичини добігає кінця робота персональної виставки іконописних образів художниці Ірини Луценко.

Для поціновувачів музики цього тижня свої концерти готують Positiff та гурт «Друга Ріка». Для тих, хто любить гумор – заплановано традиційні вечірні стендапи.