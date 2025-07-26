Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 липня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 липня
Прогноз погоди на 26 липня
фото: glavcom.ua

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с

У суботу, 26 липня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду, але очікується мінлива хмарність. Місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, на Закарпатті, Прикарпатті, у північно-східній частині, вночі місцями і в Київській та Черкаській областях короткочасні дощі, грози; у північно- східній частині подекуди град і шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 15-20°, на півдні до 24°; вдень у західних та північних областях 24-29°, у центральних, східних та Закарпатській областях 28-33°, у південній частині сильна спека 35-36°.

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 липня фото 1

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°; у Києві вночі 18-20°, вдень 27-29°.

Цього тижня, з 21 до 27 липня у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Театрі на Михайлівській відбудеться прем'єра вистави «Кава перших побачень», це ніжна й водночас болісна історія про те, як війна проникає навіть у найінтимніші й найтепліші куточки юності. У музеї-квартирі П. Г. Тичини добігає кінця робота персональної виставки іконописних образів художниці Ірини Луценко.

Для поціновувачів музики цього тижня свої концерти готують Positiff та гурт «Друга Ріка». Для тих, хто любить гумор – заплановано традиційні вечірні стендапи.

Читайте також:

Теги: погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, по області грози
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 1 липня
1 липня, 05:35
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 7 липня
7 липня, 05:54
Унаслідок негоди біля університету Франка впало дерево
Західні області накрила сильна негода (відео)
7 липня, 21:59
Експерти радять їсти страви, котрі майже повністю складаються з води 
Морозиво не допоможе. Що їсти та пити у спеку
15 липня, 11:42
Подвійна веселка з'явилась сьогодні над Києвом
Над столицею України після зливи засяяла подвійна веселка (фото)
30 червня, 20:51
Частину України накриють дощі: прогноз погоди на 29 червня
Частину України накриють дощі: прогноз погоди на 29 червня
29 червня, 05:54
Купання у фонтані у парку Люстгартен у Берліні
Червоний рівень небезпеки та заборона на роботу. Екстремальна спека дошкуляє півдню Європи
30 червня, 12:55
Прогноз погоди на 25 липня
В Україні хмарно та місцями дощитиме: погода на 25 липня
Вчора, 06:01
Місячна кількість опадів у серпні очікується 23-40 мм
Якою буде погода у серпні? Прогноз синоптиків
24 липня, 08:46

Події в Україні

Чому Росія відкладає зустріч Зеленського з Путіним: аналіз ISW 
Чому Росія відкладає зустріч Зеленського з Путіним: аналіз ISW 
Вночі під ударом РФ перебували чотири регіони: приблизний маршрут ракет і дронів
Вночі під ударом РФ перебували чотири регіони: приблизний маршрут ракет і дронів
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2025
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 липня
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 липня
Удари РФ по містах України: головне за ніч
Удари РФ по містах України: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2025
70K
Міносвіти змінює школярам навчальну програму: що вивчатимуть діти з нового року
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12K
Нардеп Рущишин загинув у ДТП: подробиці трагедії та реакція колег
11K
ДБР розслідує загибель нардепа Рущишина: фото з місця аварії

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
Вчора, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua