В Україні відкрили новий радіотелескоп для дослідження космосу

Наземну не використовувану станцію космічного зв'язку у Львівській області переобладнали у радіотелескоп

У Львівській області запрацював новий український радіотелескоп РТ-32. Про це повідомляє пресслужба Національної академії наук.

У НАН пояснили, що робота зі створення нового радіотелескопу сантиметрового діапазону розпочалася у 2014 році. Тоді внаслідок анексії Криму Україна втратила доступ до однієї з найбільших у світі антен – радіотелескопу РТ-70 Національного центру управління та випробувань космічних засобів біля Євпаторії.

Науковці НАН запропонували використовувати наземні станції космічного зв’язку, розташовані поблизу Золочева Львівської області, із діаметром антен 25 м (КТНА-200) і 32 м (MARK-4В), які на той час вже не використовувалися Концерном радіомовлення, радіозвʼязку та телебачення.

Експертні оцінки показали, що на першому етапі переходу телекомунікаційних антен у стан радіотелескопу найбільш доцільно модернізувати 32-метрову антенну систему MARK-4В.

У НАН підкреслюють, що головна особливість радіотелескопу РТ-32 – це його широкий діапазон і багатоканальність. Висока роздільна здатність реєструючого обладнання дозволяє вивчати як випромінювання космічних обʼєктів, так і космічних апаратів.

«Таким чином, коло наукових задач РТ-32 є дуже широким: дослідження активних ядер галактик, місць утворення зірок, мерехтінь, сонячного випромінювання, пульсарів. Цікавим є вивчення в широкому діапазоні швидких радіосплесків, післясвітіння гамма-сплесків та явищ типу GW170817, коли були породжені одночасно гравітаційні й електромагнітні хвилі дуже широкого спектра», – зазначають у НАН.

Нагадаємо, що австралійський телескоп створив карту з трьома мільйонами галактик.