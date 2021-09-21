В Україні цього тижня випаде перший сніг

На горі Піп Іван Чорногірський в Карпатах вже зафіксували заморозки

Сніг днями з’явиться у Карпатах, а в більшості регіонів країни прогнозують заморозки

В Україну цього тижня прийшло сильне похолодання, проте сніг очікується лише в Карпатах. Про це повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна.

За її словами, на решті території опади очікуються поки лише у вигляді дощу.

«На високогір'ї Карпат трохи мокрий сніг може бути в ніч з середи на четвер», – сказала вона і додала, що цей сніг буде швидко танути через те, що температура переважно буде плюсовою навіть у горах.

Водночас, за прогнозом Укргідрометцентру, цього тижня в Україні очікуються заморозки.

«Заморозки – це не мороз, це заморозки на поверхні ґрунту. У ніч з вівторка на середу вони можуть бути в західних областях, а в ніч на четвер – у більшості регіонів України, це переважно західні, північні та центральні області», – зазначила синоптик.

Тим часом, на горі Піп Іван Чорногірський в Карпатах вже зафіксували заморозки. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Станом на восьму ранку 21 вересня температура повітря там опустилася до - 6°С. При цьому погода хмарна з проясненнями.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що в Україну прийшла метеорологічна осінь: середньодобова температура повітря знизилася нижче за 15 градусів тепла.