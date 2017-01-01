В Україні з початку року у ДТП загинули понад 3 тис. людей

За 11 місяців 2017 року на території України зафіксовано 146 487 ДТП

З початку 2017 року і до кінця листопада у ДТП в Україні загинули 3058 осіб. Про повідомила Національна поліція України у відповідь на запит УНН. «Інформуємо, що, відповідно до облікових даних Інформаційного порталу Національної поліції України, протягом 11 місяців 2017 року на території України зафіксовано 146 487 ДТП, з яких 24 626



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За 11 місяців 2017 року на території України зафіксовано 146 487 ДТП

З початку 2017 року і до кінця листопада у ДТП в Україні загинули 3058 осіб. Про повідомила Національна поліція України у відповідь на запит УНН.

«Інформуємо, що, відповідно до облікових даних Інформаційного порталу Національної поліції України, протягом 11 місяців 2017 року на території України зафіксовано 146 487 ДТП, з яких 24 626 ДТП – з постраждалими, у яких загинуло 3058 осіб та 31 514 травмовано», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Києві 28 грудня автомобіль на смерть збив жінку на нерегульованому пішохідному переході.

27 грудня на вулиці Васильківській позашляховик Land Rover збив чоловіка на пішохідному переході. Від травм постраждалий помер на місці.

За інформацією ЗМІ, смертельну ДТП в столиці влаштував суддя з Київщини.