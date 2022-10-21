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Синоптики спрогнозували, якою буде цьогорічна зима в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Синоптики спрогнозували, якою буде цьогорічна зима в Україні
Середня температура взимку очікується на 1-2 градуси вищою за норму
фото ілюстративне

Ймовірні короткочасні похолодання, коли мінімальна температура вночі становитиме 15-20 морозу

У грудні-лютому ймовірність тривалих періодів сильних морозів (до -25…-30) є надзвичайно низькою. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«Ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25...-30 в Україні є дуже низькою. Здебільшого ймовірні короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб, коли мінімальна температура вночі становитиме -15...-20, на північному сході країни до -26», – зазначають в Укргідрометцентрі.

Зазначається, що средня температура зимового періоду підвищилась на 2-2,5 градуси, а також скоротилась тривалість зимового періоду з температурою нижче 0. Тому можна прогнозувати, що середня температура взимку очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років.

Утім, синоптики зазначають, що сучасний розвиток метеорологічної науки у світі ще не дозволяє складати достовірні подобові прогнози розвитку атмосферних процесів на тривалі періоди 1-3 місяці і більше. 

Крім того, зазначається, що перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки та його закінчення на більш ранні строки є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками.

Додамо, що за повідомленнями місцевих Telegram-каналів у Черкасах вночі вже пролітав перший сніг.

Нагадаємо, що в Україні сьогодні, 21 жовтня, у всіх регіонах України буде суха погода.

За прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

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Теги: зима прогноз погоди снігопад

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