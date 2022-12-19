В Україні знову лунав сигнал тривоги (мапа)

Громадянам слід негайно пройти в укриття

Станом на 13:30 19 грудня у багатьох містах України пролунав сигнал повітряної тривоги. Уже в 14:00 тривога була знята.

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Сигнал про небезпеку пролунав у 12 областях.

Сьогодні у ніч з 18 на 19 грудня 2022 російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131.

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Нагадаємо, триває 299-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Красногорівка, Олександропіль, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.