В українські магазини потрапив небезпечний сир відомого бренду

У партії сиру виявили дріжджі, які можуть викликати отруєння

Сир із дріжджами потрапив на прилавки українських магазинів. Про це повідомляє Держпродспоживслужба Харківської області.

Партію кисломолочного сиру із порушеннями випустив Богодухівський завод.

Зараз з полиць супермаркетів та продуктових магазинів активно вилучають сир 9% жирності торгової марки «Український». Вся партія має бути вилучена та повернена виробникові.

Дріжджі потрапляють до кисломолочних продуктів, якщо у технології виробництва були допущенні помилки. Споживати у їжу такий продукт заборонено. Він спричиняє харчові отруєння, розлади шлунку та кишківника. Харчове отруєння може закінчитись госпіталізацією. Як товар міг пройти перевірку та потрапити на прилавки невідомо. Такі випадки скоріше виняток із правил.

Усі реалізатори, у кого є даний сир мають сповістити Держспоживслужбу.

Чи буде проведена перевірка на Богодухівському заводі наразі невідомо. Хто буде відповідальний за цю ситуацію – коментарів керівник молокозаводу поки не дав. Також на даний час невідомо, чи є потерпілі від вживання продукту.

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