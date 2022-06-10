В Україну прибули понтонні мости, передані Чехією

Понтонні мости буде встановлено на територіях, що критично потребують відновлення транспортного сполучення

Переправи мають довжину 36 м кожна

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») повідомило про прибуття в Україну двох понтонних мостів із Чехії. Переправи мають довжину 36 м кожна.

«Знищені мости є головною перепоною для відновлення логістичного сполучення із деокупованими територіями. Розчистити дорогу від залишків спаленої військової техніки, автомобілів цивільних, дерев та сміття «Укравтодор» може силами вітчизняних підрядників. Та для зведення тимчасових мостів бракує матеріалів і обладнання», – йдеться в повідомленні.

Понтонні мости буде встановлено на територіях, що критично потребують відновлення транспортного сполучення.

«Завдяки підтримці європейських партнерів ліки, їжа та товари першої необхідності будуть довезені до звільнених від російських загарбників містечок та сіл», – зазначають в агентстві.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року російські війська зруйнували в країні 24 тис. км доріг і три сотні мостів, а також 11 аеропортів і 21 залізничний вокзал, близько 7 тис. км залізничних колій

Раніше стало відомо, що Міністерство інфраструктури України розпочало рахувати збитки та планувати відбудову міста Тростянця на Сумщині, яке місяць перебувало під російською окупацією.

За даними соціологічної групи Рейтинг, 90% українців вважають, що компенсувати збитки внаслідок війни повинна Росія.