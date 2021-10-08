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    Події в Україні

    В Умані побили хасида на очах у рідних (фото)

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    Нападник наносив чоловіку удари по обличчю та іншим частинам тіла - В Умані побили хасида на очах у рідних (фото)
    Нападник наносив чоловіку удари по обличчю та іншим частинам тіла
    фото Михаель Ткач/Facebook

    Нападник вигукував антисемітські висловлювання

    В Умані на вулиці Східній, що по сусідству з могилою Рабі Нахмана, чоловік увірвався в будинок до сусідньої з ним сім'ї хасидів і побив голову сім'ї. Про це повідомляє офіційний канал Об'єднаної єврейської громади України в Telegram.

    Відзначається, що чоловік бив главу сімейства на очах у дружини та дітей і при цьому вигукував антисемітські висловлювання.

    Зокрема, чоловік увірвався в будинок і відразу ж накинувся на главу сім'ї, почавши йому наносити удари по обличчю та іншим частинам тіла.

    На місце інциденту прибула поліція. При цьому нападника в стані сильного алкогольного сп'яніння відвезли в лікарню.

    Нагадаємо, 7 жовтня пезидент України Володимир Зеленський підписав закон «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні».

    Теги: закон напад Володимир Зеленський хасиди Умань чоловік антисемитизм
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    В Умані побили хасида на очах у рідних (фото)