В Умані побили хасида на очах у рідних (фото)

Нападник вигукував антисемітські висловлювання

В Умані на вулиці Східній, що по сусідству з могилою Рабі Нахмана, чоловік увірвався в будинок до сусідньої з ним сім'ї хасидів і побив голову сім'ї. Про це повідомляє офіційний канал Об'єднаної єврейської громади України в Telegram.

Відзначається, що чоловік бив главу сімейства на очах у дружини та дітей і при цьому вигукував антисемітські висловлювання.

Зокрема, чоловік увірвався в будинок і відразу ж накинувся на главу сім'ї, почавши йому наносити удари по обличчю та іншим частинам тіла.

На місце інциденту прибула поліція. При цьому нападника в стані сильного алкогольного сп'яніння відвезли в лікарню.

Нагадаємо, 7 жовтня пезидент України Володимир Зеленський підписав закон «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні».