В Умані побили паломника-хасида (фото)

Нападник знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, його відвезли до лікарні

На вулиці Східній, що біля могили Рабі Нахмана, чоловік увірвався в будинок до сусідів – хасидської сім'ї. Про це повідомила Об'єднана єврейська община України.

Повідомляється, що у будинку знаходився глава сім'ї, дружина і діти.

«Нападник накинувся на чоловіка і став наносити удари. При цьому, за попередньою інформацією, роблячи антисемітські висловлювання», – йдеться у повідомленні.

В даний момент на місці знаходиться поліція, у потерпілого приймають заяву.

Нападник знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, його відвезли в лікарню.

До слова, поліція Умані склала на порушника-хасида адміністративний протокол. Його вирішили повернути до Ізраїлю.