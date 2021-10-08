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    Події в Україні

    В Умані побили паломника-хасида (фото)

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    В Умані побили паломника-хасида - В Умані побили паломника-хасида (фото)
    В Умані побили паломника-хасида
    Ілюстраійне фото з відкритих джерел

    Нападник знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, його відвезли до лікарні

    На вулиці Східній, що біля могили Рабі Нахмана, чоловік увірвався в будинок до сусідів – хасидської сім'ї. Про це повідомила Об'єднана єврейська община України.

    Повідомляється, що у будинку знаходився глава сім'ї, дружина і діти.

    «Нападник накинувся на чоловіка і став наносити удари. При цьому, за попередньою інформацією, роблячи антисемітські висловлювання», – йдеться у повідомленні.

    В даний момент на місці знаходиться поліція, у потерпілого приймають заяву.

    Нападник знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, його відвезли в лікарню.

    До слова, поліція Умані склала на порушника-хасида адміністративний протокол. Його вирішили повернути до Ізраїлю.

    Теги: хасиди Умань поліція будинок
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    В Умані побили паломника-хасида (фото)