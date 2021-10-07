В Україні курсуватимуть 19 нових поїздів, ще пів сотні – прискорять

Графік почне діяти з 12 грудня

Залізничники розробили та презентували графік руху пасажирських поїздів на 2022 рік. У ньому передбачено 19 пар нових поїздів, ще 49 поїздів прискорено. Графік почне діяти з 12 грудня 2021 року, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Зокрема, серед нових маршрутів: поїзд №6/5 Маріуполь – Ворохта (Рахів). Він стане найдовшим в країні та долатиме на своєму маршруті в одну сторону 1756 кілометрів. Таким чином мешканці Маріуполя, Запоріжжя та Дніпра отримають пряме залізничне сполучення з Івано-Франківськом, Яремче, Ворохтою, Ясінями та Раховом. Більше того, зазначений поїзд їхатиме до Львова 21 годину замість 28 годин, як було у попередньому розкладі.

У міжнародному сполученні, крім вже звичних маршрутів, з’явиться два нові поїзда: 19/20 та №27/28 Львів – Перемишль.

Також у новому графіку вдалось прискорити 49 пар поїздів. Так, наприклад, поїзд №13/14 Київ – Солотвино слідуватиме з Києва на три години 16 хвилин менше, ніж раніше, а в зворотному напрямку – на дві години 40 хвилин менше.

Значно пришвидшено також поїзд №77/78 Харків – Маріуполь: з Харкова він слідуватиме на дві години п'ять хвилин швидше, ніж за старим графіком, а зворотно — на три години 29 хвилин швидше. На третьому місці за масштабами прискорення опинився поїзд №84/83 Київ – Маріуполь: при слідуванні з Києва він проведе в дорозі на дві години 13 хвилин менше, ніж раніше, а при слідуванні з Маріуполя – на одну годину 24 хвилини менше.

Крім цього, прискорено поїзди №45/46 Ужгород – Лисичанськ, №108/107 Одеса – Ужгород, №135/136 Чернівці – Білгород-Дністровський, №142/141 Маріуполь – Одеса, №145/146 Київ – Ізмаїл, №250/249 Чернівці – Київ та інші.

Завдяки новим поїздам, обласні та регіональні центри країни отримали нові сполучення між собою. Так, окрім вже зазначених нових сполучень, що створить поїзд №6/5 Маріуполь – Ворохта (Рахів), поїзд №43/44 Чернігів, Київ – Івано-Франківськ дасть нові сполучення Чернігова та Києва з Моршином, Долиною, Калушем; поїзд №67/68 Маріуполь – Львів дасть нові сполучення Маріуполя, Запоріжжя, Дніпра, Хмельницького, Тернополя та Львова з Христинівкою (Умань); поїзд №113/114 Львів – Бахмут дасть нові сполучення для Луцька із Львовом, Житомиром, Києвом, Полтавою, Харковом, Бахмутом

Загалом у новому графіку руху було оптимізовано 58% поїздів, які курсували до цього, резюмували в «Укрзаліниці».

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» зібралася оновити парк приміських та регіональних поїздів.