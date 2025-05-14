Курсантам військових вишів підвищили стипендію

Найвищі виплати отримують курсанти випускних курсів, які мають відмінні оцінки за результатами сесії або проходять стажування

Фінансування програми збільшення стипендій здійснюється із держбюджету

Курсанти вищих військових навчальних закладів та інших закладів військової освіти почали отримувати підвищене грошове забезпечення з травня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Як зазначають у Міноборони, документ набрав чинності з 1 березня 2025 року, тож підвищені виплати курсанти отримають також за березень і квітень. До набуття чинності постановою розмір грошового забезпечення курсантів ВВНЗ становив від 2 880 до 3 145 грн на місяць.

Після змін мінімальна сума зросла до близько тис. грн, а максимальна – до 20 100 грн.

Фінансування програми збільшення стипендій здійснюється із держбюджету. Найвищі виплати отримують курсанти випускних курсів, які мають відмінні оцінки за результатами сесії або проходять стажування.

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», курсанти вищих військових навчальних закладів мають статус військовослужбовців. Це означає, що вони перебувають на повному державному забезпеченні та користуються усіма відповідними правами й соціальними гарантіями.

Зокрема, мають право на безоплатну освіту, забезпечення житлом і харчуванням, медичне обслуговування, щорічні канікулярні відпустки та інші соціальні гарантії, передбачені законодавством для військовослужбовців.

Оборонне відомство підкреслює, що це рішення є продовженням державної політики, спрямованої на забезпечення належного соціального захисту курсантів, а також додатковий стимул для молоді обирати військову освіту

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